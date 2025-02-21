Названы мегаполисы России с самыми высокими доходами от посуточной аренды

Во-вторых, цифры по большинству локаций также смещены вверх от их средних значений. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге предполагается, что выручка с одной ночевки составит 9,3 тыс. и 10,5 тыс. руб. соответственно (если исходить из сумм в 205 тыс. и 228 тыс руб., поделенных на 22). Обе цифры (около 10 тыс. руб.) куда ближе к ставкам для пиковых дат (на праздники и длинные выходные, в периоды каникул). Базовые ставки аренды однушек и студий в Москве — около 5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — около 4 тыс. руб.