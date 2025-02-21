Названы мегаполисы России с самыми высокими доходами от посуточной аренды

Среди всех российских городов-миллионников больше всего заработать на сдаче квартиры в посуточную аренду можно в Санкт-Петербурге. Здесь арендодатели в прошлом году в среднем могли получать по 217,6 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков сервиса объявлений «Авито Путешествия».
Как считали
Данные по стоимости посуточной аренды брались из объявлений, размещенных на площадке агрегатора. При расчете учитывалась средняя ежемесячная загруженность объекта: 22 дня — для квартиры, 12 дней — для загородных домов. Расходы, которые возникают у владельцев недвижимости при сдаче жилья в посуточную аренду, не учитывались.
В пятерку городов с самыми высокими доходами рантье, сдающих квартиры в посуточную аренду, помимо Санкт-Петербурга, также вошли:
Москва (204,7 тыс. руб. в месяц);
Нижний Новгород (140,6 тыс. руб.);
Казань (127,2 тыс. руб.);
Уфа (124,6 тыс. руб.).
В сегменте посуточной аренды загородных домов, по данным «Авито Путешествий», по прибыльности лидирует Московский регион. Здесь, по данным за прошлый год, в этом сегменте можно было заработать в среднем 194,6 тыс. руб. в месяц.
В пятерку городов-миллионников, где такая недвижимость наиболее выгодна, также вошли:
Екатеринбург (171,6 тыс. руб.);
Санкт-Петербург (154,4 тыс. руб);
Казань (149,6 тыс. руб.);
Краснодар (137,2 тыс. руб.).
Алексей Попов, руководитель «ЦИАН. Аналитики»:
— Во-первых, 70%-ная загрузка — это, скорее, верхняя оценка уровня загрузки жилья, сдаваемого в посуточную аренду. Его можно достичь хорошим объектам при грамотном ценообразовании, но использовать этот коэффициент для любого жилья, тем более для нестандартного, слишком оптимистично.
Во-вторых, цифры по большинству локаций также смещены вверх от их средних значений. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге предполагается, что выручка с одной ночевки составит 9,3 тыс. и 10,5 тыс. руб. соответственно (если исходить из сумм в 205 тыс. и 228 тыс руб., поделенных на 22). Обе цифры (около 10 тыс. руб.) куда ближе к ставкам для пиковых дат (на праздники и длинные выходные, в периоды каникул). Базовые ставки аренды однушек и студий в Москве — около 5 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — около 4 тыс. руб.
По этим причинам реальные заработки рантье, скорее всего, будут ниже.
В конце 2024 года аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) спрогнозировали, что к 2030 году рынок посуточной аренды жилья вырастет почти вчетверо — с 333 млрд руб. по итогам прошлого года до 1,2 трлн руб. через шесть лет.