Курс криптовалюты Ethereum падает на мировом рынке

Чрезвычайные ситуации на крупнейших мировых криптобиржах происходят как минимум один раз в год, отмечает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «При этом рынок находится во власти “медведей” около полутора-двух месяцев. Биткоин же сохраняет свои позиции и намерен перейти к заметному росту на исходе зимы, вновь пробивая вверх отметку 100 тысяч долларов», — говорит он. Восстановление Ethereum ожидается в течение следующей недели, считает эксперт. «Если бы средства российских клиентов этой биржи хранились на российской цифровой платформе, проблем было бы гораздо меньше. В России технологии и практики кибербезопасности на очень высоком уровне. Корпоративное управление, комплаенс и ИТ безопасность — традиционно слабые стороны быстрорастущих криптобирж», — добавляет Лобода.