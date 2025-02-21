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Кабмин дал льготу на оплату электроснабжения некоторых жилых домов

В отопительный сезон некоторые россияне, проживающие в жилых или садовых домах, смогут использовать прежние тарифы на оплату электроэнергии, даже если фактические расходы электричества в 1,8 раза превысят норматив.

Источник: РИА "Новости"

В зимнее время года некоторые россияне получат возможность оплачивать электричество по прежним тарифам, даже если превысят максимальный норматив энергопотребления в 1,8 раза. Это норма распространится на жилые и садовые дома, не имеющие возможности отапливаться за счет других источников теплоснабжения (газа и пр.), следует из сообщения на сайте правительства России.

Почему понадобилось скорректировать подходы к оплате за электричество

С 2025 года в России введены дифференцированные тарифы на оплату электроэнергии в зависимости от объемов потребления при наличии перекрестного субсидирования, напоминается в сообщении правительства. Они установлены для трех диапазонов:

до 3900 кВт·ч в месяц;

от 3900 до 6000 кВт·ч;

свыше 6000 кВт·ч.

В тех регионах, где уровень газификации не превышает 5%, местные власти зимой могут расширить диапазоны для определения максимума энергопотребления при сохранении того же тарифа на оплату. С этой целью для первого и второго диапазонов в январе — апреле 2025 года они могут применить сезонный коэффициент 1,8, уточняется в сообщении.

Новое постановление правительства допускает использование этого же коэффициента для всех домов, где для обогрева применяется электричество, и не ограничиваться лишь районами с уровнем газификации ниже 5%. «Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления», — поясняется в сообщении.

Применять сезонный коэффициент можно для абсолютно любого диапазона энергопотребления. Кроме того, период действия таких коэффициентов можно не ограничивать апрелем. Его можно распространить на весь отопительный период, который в каждом регионе может быть разный, уточнили в правительстве.

Что еще меняется в связи с новым подходом к расчетам за электричество

Для жителей домов, на которые распространяется новое постановление правительства и которые тратили электроэнергию сверх нормативов, может быть сделан перерасчет платежей за электричество за период с начала 2025 года.

Кроме того, «региональные власти должны будут не позднее 1 марта 2025 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8», уточняется в сообщении правительства.

С 2026 года упрощаются правила подключения домов к электросетям. Новыми правилами смогут воспользоваться как россияне, которые самостоятельно строят дачи и частные дома, так и строительные компании.