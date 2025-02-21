Кабмин дал льготу на оплату электроснабжения некоторых жилых домов

Новое постановление правительства допускает использование этого же коэффициента для всех домов, где для обогрева применяется электричество, и не ограничиваться лишь районами с уровнем газификации ниже 5%. «Изменения обусловлены тем, что в газифицированных регионах на территории районов Крайнего Севера в населенных пунктах и садовых товариществах есть домовладения, оборудованные электроотопительными установками, поэтому граждане расходуют электроэнергию больше установленных диапазонов потребления», — поясняется в сообщении.