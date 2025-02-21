Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

«Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилота. Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сообщил он.