Доля нацвалют в расчетах за импорт выросла до рекордных 82%

Рубль зависит от притока иностранной валюты в РФ, однако потребность в ней полностью обеспечивается доходами от экспорта, отметил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Всё остальное, на что и раньше требовались доллары и евро, теперь нам готовы продавать за нацвалюты, дефицита которых нет.