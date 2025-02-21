Доля Германии в мировой торговле упала до минимальных значений

Затем, в 2023 году, немцам удалось даже переломить тренд и нарастить долю в мировой торговле до 6,6% — хотя в целом глобальный товарооборот тогда уменьшился на 1,2% в реальном выражении и на 5% в номинальном. При этом продажи немецких товаров в мире уже начали стагнировать и составили немногим меньше уровня годом ранее — 1,58 триллиона евро, а импорт и вовсе сократился на 10%, до 1,36 триллиона.