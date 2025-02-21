Акции Alibaba достигли максимума с ноября 2021 года на заявлении об ИИ

Генеральный директор Alibaba Эдди Ву, общаясь с аналитиками, сказал, что ИИ — это «та возможность для трансформации отрасли, которая появляется лишь раз в несколько десятилетий». По его словам, Alibaba вложит в ИИ и облачные вычисления больше средств в течение следующих трех лет, чем за последнее десятилетие, но не назвал точную сумму инвестиций.