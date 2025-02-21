Акции Alibaba достигли максимума с ноября 2021 года на заявлении об ИИ

Акции китайской технологической компании Alibaba Group на Гонконгской фондовой бирже по итогам торгов 21 февраля прибавили 14,56% и закрылись на отметке 138,5 гонконгского доллара ($17,82). Такой отметки бумаги достигли впервые с ноября 2021 года.
Как пишет Reuters, акции Alibaba растут после того, как финансовые показатели за квартал, закончившийся 31 декабря, превысили ожидания аналитиков. Кроме того, драйвером для котировок стали планы компании увеличить инвестиции в электронную коммерцию и искусственный интеллект.
Выручка компании за отчетный квартал составила 280,15 млрд юаней ($38,6 млрд). В то же время 17 аналитиков, опрошенных LSEG, ожидали, что компания за этот период заработает 279,34 млрд юаней. Прибыль торговой платформы составила 48,945 млрд юаней ($6,7 млрд) за квартал, закончившийся 31 декабря, против прогноза LSEG в 40,6 млрд юаней.
Генеральный директор Alibaba Эдди Ву, общаясь с аналитиками, сказал, что ИИ — это «та возможность для трансформации отрасли, которая появляется лишь раз в несколько десятилетий». По его словам, Alibaba вложит в ИИ и облачные вычисления больше средств в течение следующих трех лет, чем за последнее десятилетие, но не назвал точную сумму инвестиций.
«Следующий трехлетний период, вероятно, станет единственным периодом, в течение которого Alibaba сделает наиболее концентрированные инвестиции в развитие ИИ и облачной инфраструктуры», — цитирует CNBC аналитиков Barclays. Они добавили, что за последние десять лет компания потратила на это направление почти $270 млрд.
Бумаги компании после публикации отчетности начали расти еще 20 февраля. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже они прибавили 8,09%, до $135,97. На премаркете котировки компании прибавляют 4,19%, до $141,67.
Bloomberg отметил, что финансовые результаты Alibaba показывают, что бизнес компании восстанавливается после постковидного спада и после жестких мер со стороны Пекина в 2020 году. Тогда власти Китая отменили IPO Ant Group, которое является дочерним подразделением Alibaba, изначально запланированное на ноябрь 2020 года на Шанхайской и Гонконгской биржах. Регулирующие органы приостановили размещение, поскольку компания могла не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации.
«Alibaba продемонстрировала переломный квартал, поскольку облачный бизнес компании оказался намного сильнее, чем ожидал Уолл-стрит, а стратегия ИИ этого китайского лидера выходит на новый виток роста», — цитирует Reuters аналитика Wedbush Securities Дэниела Айвса. Он добавил, что становится все более очевидна победа компании в гонке в сфере искусственного интеллекта в Китае.
По подсчетам Bloomberg, Alibaba увеличила свою рыночную стоимость на $123 млрд в феврале. Это произошло благодаря ралли китайских технологических акций, вызванного DeepSeek, сотрудничеству компании с Apple по продвижению функционала ИИ в Китае и реабилитации Пекином соучредителя Alibaba Group Джека Ма. 17 февраля Ма и другие китайские предприниматели встретились с председателем КНР Си Цзиньпином, что, как считает агентство, стало сигналом о поддержки Пекином частного сектора.