Юрист рассказала о получении налогового вычета за спорт

«Налоговый вычет — это возможность вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ) за счет уменьшения налоговой базы. Граждане, которые официально работают и платят НДФЛ (13% от дохода), могут воспользоваться этим правом. Вычет предоставляется на определенные категории расходов, включая затраты на спорт и фитнес», — объяснила эксперт.
По ее словам, вычет можно получить только за те услуги, которые предоставляются организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), зарегистрированными в официальном реестре операторов физкультурно-оздоровительных услуг.
Кроме того, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 тыс. рублей в год. Это означает, что максимальный размер возврата составит 19,5 тыс. рублей.
Тебуева отметила, что важно обратить внимание на изменившиеся с 1 января 2025 года правила, например на обновление перечня спортивных организаций и ИП. Вычет оформляется в том случае, если организация или ИП, оказывающие услуги, находятся в специальном списке (список опубликован на сайте Министерства спорта РФ). Этот список обновляется каждый год.
«По новым нормам налоговый вычет предоставляется проактивно, то есть без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов», — сказала юрист.
Вычет можно получить только за те годы, в которых были произведены расходы на спорт. Подать декларацию можно в течение трех лет с момента оплаты. Если вычет оформляется через работодателя, то НДФЛ не удерживается из зарплаты до исчерпания суммы вычета.
Ранее, 16 января, президент России Владимир Путин по итогам инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» поручил правительству и Центральному банку (ЦБ) РФ законодательно закрепить налоговый вычет в отношении средств, потраченных на страхование жизни.