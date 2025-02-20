Wildberries добился запрета слова «WBнутый»

У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries и собственный сайт, но правообладательница была вынуждена произвести ребрендинг и реализовывать товар под новым названием «МАНИФЕ$ТОР». Об этом она писала на интернет-платформе «Дзен» в феврале прошлого года. «Алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого (2024) года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда “WBнутый” показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд “WBнутый” запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — указывала предпринимательница.