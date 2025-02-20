Wildberries добился запрета слова «WBнутый»

Товарный знак был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.
Wildberries пытается оспорить использование товарного знака с конца 2023 года. В числе причин начала разбирательства летом 2024 года представители компании называли то, что регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали; и что товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.
Ольга Кащева сообщила РБК, что Роспатент не уведомил ее о заседании и принятии решения: «Я не получила от них ни одного письма и звонка. Мною лично было написано ходатайство с просьбой уведомлять на электронную почту».
Представитель объединенной компании Wildberries и Russ сообщил, что в компании считают, что указанный товарный знак нарушает ее права, и его использование требует «предварительного согласия». «Мы планируем заблокировать товары с указанным обозначением после вступления решения в силу», — дополнил он.
Почему Роспатент встал на сторону маркетплейса
Согласно решению патентного ведомства, словесный элемент «Вэбэнутый» может относиться к жаргонным словам. А поскольку оспариваемое обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, его не должны были регистрировать в качестве товарного знака. Из разъяснений Роскомнадзора следует, что к нецензурным словам и выражениям относятся четыре слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, напомнила сторона Wildberries.
«Словесный элемент “Вэбэнутый” оспариваемой регистрации образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка, что может восприниматься потребителем как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике, не соответствующая нормам современного русского литературного языка», — следует из позиции Wildberries. В Роспатенте с этим согласились. По мнению представителя ведомства, «наличие в словесном элементе “Вэбэнутый” оспариваемого товарного знака начальной буквы “В” не придает ему иного восприятия в целом».
Представители интернет-площадки также подкрепил свою позицию сведениями из Словаря криминального и полукриминального мира, согласно которым используемое в разговорной речи слово имеет негативный характер: «придурковатый, чокнутый». «Таким образом, данное обозначение формирует негативно окрашенный образ, который связан с неграмотным человеком, не понимающим базовых вещей», — считает представитель маркетплейса.
Сторона Wildberries также просила ведомство учесть, что Роспатент ранее уже принимал решения об отказе в государственной регистрации наименований «ЕбиДоёби», «ФАК МОЙ МОЗГ», «PIZZADATO», «PIZDUK», «WTF», «Шпили Вили», «BUHALO», «ШИРЕ ХАРИ» в качестве товарных знаков «в связи с нарушением публичных интересов, принципов гуманности и морали».
Что известно о предпринимательнице
У бренда «WBнутый» есть страничка на Wildberries и собственный сайт, но правообладательница была вынуждена произвести ребрендинг и реализовывать товар под новым названием «МАНИФЕ$ТОР». Об этом она писала на интернет-платформе «Дзен» в феврале прошлого года. «Алгоритмы Wildberries запретили нам размещать внутреннюю рекламу на маркетплейсе, а с этого (2024) года также стали отклонять статьи на WB Guru с упоминанием товаров нашего бренда. А все потому, что название бренда “WBнутый” показалось Wildberries неправильным и неприемлемым. И это несмотря на то, что бренд “WBнутый” запатентован и имеет все необходимые документы от государственных органов!» — указывала предпринимательница.
Ранее в разговоре с РБК Кащева рассказывала, что узнала о начале разбирательства от третьих лиц, предложивших защищать ее права в Роспатенте уже после того, как Wildberries подала заявку с просьбой аннулировать запатентованный бренд. Она также говорила, что Wildberries является основным каналом реализации ее товаров, и что в команде «уважают и любят» эту площадку.