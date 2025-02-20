ВС встал на сторону компании в споре с Т-банком о конвертации валют

Однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Он отметил, что тот факт, что кросс-курс валют был ниже, чем установленный ЦБ, не свидетельствует о злоупотреблении компании правом, поскольку банки могут самостоятельно определять курс валют, а прибыль или убытки от таких операций являются результатами предпринимательской деятельности банка. «Само по себе получение дохода в результате выгодной конверсионной операции не свидетельствует о недобросовестных действиях клиента», — говорится в материалах суда. Там также отмечается, что банк не смог предоставить «лог-файлы из системы банка Payment Gate», на которые он ссылается в качестве ошибки. Поэтому апелляционный суд пришел к выводу, что Т-банк должен возместить компании списанные средства и судебные расходы. Однако затем два суда последующих инстанций отменили решение, посчитав, что компания воспользовалась ошибкой в системе банка. После этого «Оптимум Интент» обратился с кассационной жалобой в Верховный суд, который встал на его сторону.