Власти сократят траты из ФНБ на инвестпроекты до 700 млрд в 2025-м

Согласно бюджету, на погашение дефицита казны в этом году деньги не собираются направлять, однако в 2024-м для этого использовали 1,3 трлн. Также из «кубышки» собираются направить 600 млн на софинансирование пенсионных накоплений. Для сравнения: годом ранее на это выделили 200 млн.
То есть, по подсчетам «Известий», в сумме из ФНБ в 2024-м выделили свыше 2,4 трлн рублей — это почти в 3,5 раза больше, чем заложенные на этот год траты.
Осенью министр финансов Антон Силуанов заявил, что ФНБ больше не будет использоваться для финансирования дефицита. Недостачу будут покрывать за счет госзаимствований.
В 2025 году средства из ФНБ планируют направить на промышленность и транспорт, сообщили в Минэке. Самая крупная трата в 300 млрд пойдет на развитие высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.