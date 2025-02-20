Власти сократят траты из ФНБ на инвестпроекты до 700 млрд в 2025-м

Согласно бюджету, на погашение дефицита казны в этом году деньги не собираются направлять, однако в 2024-м для этого использовали 1,3 трлн. Также из «кубышки» собираются направить 600 млн на софинансирование пенсионных накоплений. Для сравнения: годом ранее на это выделили 200 млн.