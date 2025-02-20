Власти согласовали продление ограничений на экспорт бензина до сентября

По словам одного из собеседников, на совещании было отмечено, что ситуация на рынке в настоящий момент стабильна, а продление ограничений направлено, в том числе, на борьбу с серыми экспортерами. К ним относят компании, которые закупают топливо на внутреннем рынке по сниженной за счет демпферного механизма цене, а затем отправляют его на экспорт. Демпфер, в свою очередь, был введен для нивелирования влияния внешнеэкономических и геополитических факторов на стоимость топлива в России. Если экспорт становится для нефтяников более выгодным, то государство компенсирует разницу нефтеперерабатывающим компаниям через демпферные выплаты и наоборот.