В России впервые за шесть лет выросло число пенсионеров

В последний раз прирост количества официально трудоустроенных пенсионеров фиксировался в 2015 году, тогда оно выросло на аналогичную величину (342 тыс.). Однако в дальнейшем их число шло вниз: только в 2016 году — на 5,38 млн по сравнению с 2015-м. Это совпало с отменой индексации пенсий работающих пенсионеров, которая вступила в силу в 2016 году. В последующие годы снижение колебалось в диапазоне от минус 430 тыс. до минус 210 тыс. человек (кроме 2018 года, когда сокращение составило лишь 2 тыс.).