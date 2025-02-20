В Госдуме предложили повысить лимит страхования вкладов до ₽2,8 млн

Сейчас максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн руб. Этот показатель был установлен еще в 2014 году и не учитывает произошедшие изменения. Авторы законопроекта отмечают, что за прошедшие 11 лет значительно выросли цены на товары и услуги, а также изменились ставки по депозитам. Также среди российских граждан растет спрос на размещение сбережений в банках, что делает актуальным вопрос повышения защиты их интересов при наступлении страховых случаев.