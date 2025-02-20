СПГ обеспечил более половины грузопотока по Северному морскому пути

В августе 2022 года правительство России утвердило план развития СМП, в котором по годам прописан прогнозируемый грузопоток по этой транспортной артерии, в том числе его разбивка по грузам начиная с 2023 года. Согласно этому документу, по итогам 2023 года показатель должен был достигнуть 46,82 млн т (по факту — 36,25 млн т), в 2024 году он мог вырасти до 90,01 млн т (фактически — 37,89 млн т). Существенный прирост грузопотока с 2024 года могли обеспечить поставки нефти с проекта «Роснефти» «Восток Ойл»: в документе говорится, что в минувшем году они могли увеличить грузопоток сразу на 30 млн т, то есть около трети от запланированного.