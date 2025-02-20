СПБ Биржа добавит на торги в выходные 16 российских акций

СПБ Биржа (SPBE) расширит список акций, доступных инвесторам на торгах в выходные. Список торгуемых российских бумаг будет увеличен на 16 акций с 21 февраля. Среди новых акций — бумаги Мосбиржи, «Роснефти», «Совкомфлота», «Аэрофлота», «Русала» и «ИКС 5». В результате всего на торгах в выходные дни инвесторам на СПБ Бирже будут доступны 54 российские бумаги. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Биржевые торги в выходные стартовали на СПБ Бирже в феврале 2025 года. Первый раз они прошли в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля. Акции на СПБ Бирже в выходные торгуются во время основной торговой сессии — с 10:00 до 19:00 мск. Этот период расценивается как утренняя дополнительная торговая сессия понедельника. Расчеты по сделкам, заключенным в выходные дни, осуществляются во вторник (Т+1). Торговая площадка сообщала, что в будущем она планирует расширить время торгов до 23:50 мск.
В предыдущий раз биржа расширяла список доступных в выходные бумаг неделю назад — 14 февраля. Список увеличился на 22 российские бумаги, а всего на торгах в утреннюю дополнительную сессию инвесторы могли торговать 38 акциями.
Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков сообщал, что торги в выходные позволяют инвесторам корректировать свои инвестиционные портфели, оперативно реагируя на новости. «Это позволит управлять рисками, а также нивелировать ценовые гэпы, возникающие за счет двухдневного перерыва в торгах», — отмечал Евгений Сердюков.
Участники рынка начали обсуждение торгов в выходные дни с Банком России еще в июне прошлого года. О готовности запустить торги в выходные дни на своей платформе также заявляла Московская биржа. Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК объяснял это тем, что многие розничные инвесторы в рабочие дни заняты и им некогда принимать инвестиционные решения и их реализовывать. Московская биржа обеспечит техническую готовность к проведению торгов в выходные дни на фондовом рынке в марте, сообщала площадка. По словам управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина, торги в выходные дни могут быть запущены в конце первого квартала 2025 года.