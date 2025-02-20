СПБ Биржа добавит на торги в выходные 16 российских акций

Участники рынка начали обсуждение торгов в выходные дни с Банком России еще в июне прошлого года. О готовности запустить торги в выходные дни на своей платформе также заявляла Московская биржа. Управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК объяснял это тем, что многие розничные инвесторы в рабочие дни заняты и им некогда принимать инвестиционные решения и их реализовывать. Московская биржа обеспечит техническую готовность к проведению торгов в выходные дни на фондовом рынке в марте, сообщала площадка. По словам управляющего директора по фондовому рынку Мосбиржи Бориса Блохина, торги в выходные дни могут быть запущены в конце первого квартала 2025 года.