Рынок акций, отчет «Яндекса», новые акции на утренних торгах: дайджест

Объем торгов основной сессии в среду упал почти в два раза, до ₽108,6 млрд, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Сигнал опасный, так как не подтверждает внутридневной разворот рынка вверх. Правда, ослабление активности инвесторов может быть предвестником консолидации», — говорит аналитик. По словам Бабина, выход из такой консолидации обычно происходит в сторону продолжения тренда и в данном случае более вероятно возобновление роста.