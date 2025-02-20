Рынок акций, отчет «Яндекса», новые акции на утренних торгах: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций снижался в первую половину дня среды, однако затем отскочил, сумев выйти в плюс. По итогам торгов 19 февраля индекс Мосбиржи прибавил 0,36%, до 3270,64 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил среду выше — на отметке 3298,06 пункта, прибавив 1,48%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 1,38%, до 1139,4 пункта.
На утренней сессии 20 февраля IMOEX2 снижается на 0,07%, до 3295,74 пункта по данным на 8:36 мск.
Объем торгов основной сессии в среду упал почти в два раза, до ₽108,6 млрд, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Сигнал опасный, так как не подтверждает внутридневной разворот рынка вверх. Правда, ослабление активности инвесторов может быть предвестником консолидации», — говорит аналитик. По словам Бабина, выход из такой консолидации обычно происходит в сторону продолжения тренда и в данном случае более вероятно возобновление роста.
Как обратил внимание Дмитрий Бабин, давление на российский рынок вчера оказывала новость об одобрении 16-го пакета санкций против России. Кроме того, у инвесторов сохраняется большая неопределенность относительно переговоров по конфликту на Украине. В свою очередь позитивом, по мнению эксперта, могло выступить заявление российского президента о желании провести встречу с президентом США.
«Инвесторы продолжают жить ожиданиями и на данный момент не проявляют склонности к масштабной фиксации прибыли, несмотря на сохранение жесткой позиции ЕС и объявления об очередном пакете ограничений», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
На вечерней сессии поддержку рынку также оказали данные по инфляции, отметил директор по сратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. Данные «оказались неоднозначными, однако символический рост годовой инфляции и снижение недельной было воспринято с оптимизмом», — пояснил Дмитрий Бабин.
По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 11 по 17 февраля вырос на 0,17% против роста на 0,23% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция достигла 10% против 9,99% неделей ранее. Кроме того, впервые за пять месяцев снизились инфляционные ожидания — согласно февральскому опросу, показатель упал на 0,3 п.п. по сравнению с уровнем января и составил 13,7%.
Коррекция рынка акций накануне ожидаемо оказалась непродолжительной, говорит руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Он отмечает, что последние три сессии индекс Мосбиржи находится в коридоре 3225−3365 пунктов. По мнению Карпунина, выход за пределы этого диапазона может спровоцировать импульс в сторону роста. Аналитик считает, что в фокусе внимания инвесторов остается геополитика, кроме того локально рынок поддерживают ожидания более раннего смягчения ДКП.
По словам аналитика финансовой группы «Финам» Саида Керимханова, с технической точки зрения индекс Мосбиржи выглядит перегретым. Он считает, что в ближайшие дни возможна коррекция индекса вниз, а уровнем поддержки может выступить отметка в 3145 пунктов.
Отчетность «Яндекса»
«Яндекс» в четверг опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 года.
Согласно прогнозу аналитиков Альфа-Банка, рост выручки компании продолжит органически замедляться, но ее динамика в четвертом квартале останется уверенной — темпы роста составят 30,1% (до ₽324,6 млрд), что предполагает рост выручки на 35% по итогам 2024 года. Годовая выручка при этом впервые превысит отметку ₽1 трлн, достигнув ₽1,079 трлн.
В банке ожидают дальнейшего замедления роста квартальной выручки в сегменте Поиск и Портал (+22% против 32−26% в предыдущие два квартала) из-за эффекта высокой базы. Однако в остальных сегментах прогнозируется хорошая динамика на уровне +21−40%.
Несмотря на рост доходов, рентабельность компании снизится. По прогнозам Альфа-Банка, скорректированная рентабельность по EBITDA группы в четвертом квартале 2024 года составит 14,3%, против 19,8% в предыдущем квартале и 13,2% годом ранее. Это связано с активными инвестициями в e-commerce, О2О (привлечение клиентов из офлайна в онлайн) и развитие технологий, включая искусственный интеллект. Однако годовой показатель достигнет 17,3%.
В Альфа-Банке также ждут увеличения скорректированной чистой прибыли на 131,8%, до ₽27,4 млрд. Годовая при этом, как ожидается, прибавит 289,6%, до ₽102,9 млрд.
В ИК «Велес Капитал» ожидают ускорения темпов роста квартальной выручки до 39%. По мнению аналитиков, улучшению динамики могли способствовать сезонность и целевые инвестиции в развитие основных направлений.
По расчетам «Велес Капитала», «Яндексу» удалось достичь своего годового прогноза по выручке (+38−40%) и преодолеть прогноз по EBITDA (₽170−175 млрд).
Эксперты ожидают, что по итогам квартала скорректированная EBITDA выросла на 21,1%, до ₽47,55 млрд, а рентабельность снизилась на 2,1 п.п., до 13,7%.
Аналитики «Велес Капитала» рекомендуют покупать акции «Яндекса», целевая цена находится на пересмотре.
Новые бумаги на утренней сессии
Мосбиржа с 20 февраля допустила еще пять акций к торгам на утренней сессии.
Утренние торги в четверг начались по акциям «Русснефти», «ЭсЭфАй», «Газпром нефти», СПБ Биржи и «Евротранса».
На 7:53 мск акции «Евротранса» прибавляли 3,33%, «ЭсЭфАй» — 2,4%, «Газпром нефти» — 0,3%, СПБ Биржи — снижались на 2,15%, «Русснефти» — теряли 0,35%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽93,45, продать — по ₽91,1;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽93,5, продать — по ₽91,3.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 99,49, продать — по 97;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 99,79, продать — по 97,2.
Самые дешевые юани:
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽13,21, продать — по ₽12,66;
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,22, продать — по ₽11,48.
Корпоративные события
«Яндекс». Финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год.
«Промомед». Операционные результаты за 2024 год.
«Мечел». Финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года.
«Распадская». Совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год.
РРК «Энергия». Совет директоров рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций.
Другие важные события
Германия: индекс цен производителейв январе — 10:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 16:30 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Управления энергетической информации США — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3270,64 (+0,36%).
Индекс РТС: 1139,4 (+1,38%).
S&P 500: 6144,15 (+0,24%).
Dow Jones Industrial Average: 44 627,59 (+0,16%).
NASDAQ Composite: 20 056,25 (+0,07%).