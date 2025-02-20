Россияне в четыре раза увеличили инвестиции в цифровые активы

Рынок ЦФА достаточно новый, он появился в 2020-м, отметили «Известиям» в пресс-службе Сбербанка. При этом он активно развивается — такие вложения делают не только институциональные инвесторы, но обычные физлица. В 2024-м клиентами были 85 тыс. человек, из них доля квалифицированных инвесторов не превышала 5%, сообщили в операторе информационной системы по выпуску цифровых финансовых активов «Атомайз».