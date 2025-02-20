Росрыболовство сочло незаконными массовые отказы рыбакам в вылове корюшки

Но на 2025 год СЗТУ изменило систему выдачи решений, что привело к массовым отказам для рыбаков в этих документах. Среди оснований для отказа было, например, то, что указанные в заявлениях на разрешения объемы добычи отличались от зафиксированного объема вылова в договорах предприятий. Столкнувшись с проблемой, рыбаки Финского залива через региональный профсоюз инициировали совещание с представителями территориального управления Росрыболовства. Там, в свою очередь, сообщили, что в 2025 году рыбодобывающие организации в зоне ответственности СЗТУ будут ловить только по одному разрешению на договор, пояснил Бондарюк. На заседании Общественного совета руководитель СЗТУ Александр Христенко отметил, что управление давно следит за работой рыбопромысловых компаний в регионе. По его словам, в 2024 году его управление выдало рыбакам 2,3 тыс. разрешений, тогда как работающее на Дальнем Востоке Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства (к зоне его ответственности относится Камчатка и Чукотский автономный округ) при значительно большем объеме вылова (около 1 млн т) выдало лишь 2,2 тыс. разрешений на промысел. Уменьшение количества разрешений, как следовало из слов Христенко, наряду с внедрением электронного документооборота должно снизить административную нагрузку на предприятия.