Почему растет спрос на российские удобрения

Частично рост экспорта поддержало развитие инфраструктуры — например, Усть-Лужский контейнерный терминал (входит в Global Ports) в 2024 году модернизировал свои мощности, добавил Власов. Наибольший рост перевозок удобрений отмечен в направлении портов северо-запада (в 1,45 раза больше относительно января 2024 года, до 2,7 млн т), остальной объем распределился между портами юга и Дальнего Востока — 371,5 тыс. т (рост в 1,3 раза) и 13,2 тыс. т (рост в 2,2 раза). Экспорт через погранпереходы вырос на 21,2%, до 656,2 тыс. т. В общей сложности результат по погрузке за первый месяц года превышает рекорд, в последний раз зафиксированный в январе 2021 года, на 14,1%.