Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе

«Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек», — сообщила она на форуме «Кибербезопасность в финансах».