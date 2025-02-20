Россияне смогли вернуть 570 миллиардов рублей, заблокированных на Западе

«Определенная часть средств была высвобождена. В прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей средств — замороженных в виде ценных бумаг, купонов — были разморожены. Это коснулось полутора миллиона человек», — сообщила она на форуме «Кибербезопасность в финансах».
По ее словам, после замораживания средств российских инвесторов, не попавших под санкции, Центробанк вместе с правительством прорабатывал разные схемы, чтобы помочь высвободить эти деньги.
«Каких-то больших схем сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить абсолютно законные права наших российских инвесторов», — заключила Набиуллина.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.