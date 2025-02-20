Горючие споры: правительство решит судьбу экспорта бензина

— Нам нужно защитить внутренний рынок. И при этом выработать понятные и прозрачные правила игры. К примеру, при достижении определенной цены на бирже вводится запрет на экспорт, — предложил он. — Одновременно с этим у нас есть потенциал на увеличение производства бензина, но финансовые и фискальные условия сегодня не позволяют это делать. Нужно думать о стимулирующих мерах для того, чтобы в стране можно было увеличить выпуск моторного топлива, а нефтяные компании могли бы с большим запасом поставлять его и на внутренний рынок, и на экспорт.