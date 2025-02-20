Горючие споры: правительство решит судьбу экспорта бензина

Экспортировать нельзя запретить
Решение о судьбе экспорта бензина должно быть принято в четверг, 20 февраля, на специальном совещании у вице-премьера Александра Новака. Об этом «Известиям» рассказали два источника, знакомые с ситуацией. С инициативой временно — с 1 марта и на один месяц — приостановить поставки бензинов за границу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
7 февраля замглавы ведомства Виталий Королев в интервью ТАСС объяснил инициативу ростом оптовых цен на бензин и необходимостью их стабилизации в преддверии посевной.
Однако с того момента биржевые цены на топливо снизились. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, если 10 февраля стоимость АИ-92 достигала 57,5 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 — 59,5 тыс. рублей (это был максимум с начала года), то 19 февраля бензин торговался уже по 52,2 и 55,9 тыс. рублей соответственно.
В свою очередь, Минэнерго внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей с марта по август включительно.
Справка «Известий»
В настоящее время в России, согласно решению правительства, действует временный запрет на экспорт бензина.
Он распространяется на те компании, которые его не производят (трейдеры, нефтебазы), а также на мелких производителей (до 1 млн т топлива в год).
При этом компании, производственной мощностью более 1 млн т, под эмбарго не подпадают. Последний раз правительство продлевало им разрешение на экспорт с 1 февраля 2025 года на месяц, т.е. до 1 марта.
Собеседники «Известий» отмечают, что решение о полном запрете экспорта при необходимости может быть принято в любой момент.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя инициативу ФАС, отметил, что она требует тщательного анализа.
— Мы будем смотреть, безусловно, мы будем принимать решение, связанное в первую очередь с насыщением внутреннего рынка. Это требует тщательного анализа. Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с Минэнерго, — говорил Новак журналистам в середине февраля.
Хватает ли бензина на внутреннем рынке
— Рассчитываю, что разрешение о сохранении экспортного окна для производителей нефтепродуктов останется в силе. Конечно, не до конца лета. С учетом быстро меняющейся обстановки правительство будет обсуждать этот вопрос не реже чем раз в два месяца, — заявил «Известиям» зампред комитета по энергетической политике Госдумы Юрий Станкевич.
Он обратил внимание, что ситуация с наполнением внутреннего рынка устойчивая: в 2024 году топливно-энергетическая отрасль сохранила стабильность производственных показателей в сегменте нефтепереработки, несмотря на все внешние сложности — санкции, удары БПЛА по заводам и нефтебазам, логистические ограничения.
По словам Юрия Станкевича, в 2024 году поставки топлива на внутренний рынок возросли — бензина на 2,8% к уровню 2023-го (до 38,8 млн т), дизеля на 4,7% (до 54,5 млн т). В текущем году ситуация также остается стабильной. Согласно приведенным депутатом данным, за январь российские НПЗ переработали порядка 24 млн т нефтяного сырья, произвели около 4 млн т автобензинов и 7,4 млн т дизеля. Из них на внутренний рынок направлено порядка 3,3 и 4,4 млн т соответственно.
При этом среднее месячное потребление бензина в России составляет 3 млн т, дизеля — порядка 4 млн т, отметила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.
— Прогнозы производства и сбыта остаются стабильными, сформированы соответствующие планы-графики ремонтов НПЗ, учитывающие сезонность спроса на топливо. При этом, конечно, в текущей версии они не учитывают риск террористических атак, которые могут повлиять на планы производителей. В части контроля за ценообразованием у ФАС России есть все необходимые рычаги и без запрета экспорта: нужно пристальнее следить за ситуацией в отдельно взятых регионах и своевременно реагировать, — полагает Юрий Станкевич.
Нужны прозрачные механизмы ограничения экспорта
В то же время ряд собеседников «Известий» отчасти поддержали позицию антимонопольной службы. В прошлом году подобная мера «сработала достаточно комфортно», отметил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
— Нам нужно защитить внутренний рынок. И при этом выработать понятные и прозрачные правила игры. К примеру, при достижении определенной цены на бирже вводится запрет на экспорт, — предложил он. — Одновременно с этим у нас есть потенциал на увеличение производства бензина, но финансовые и фискальные условия сегодня не позволяют это делать. Нужно думать о стимулирующих мерах для того, чтобы в стране можно было увеличить выпуск моторного топлива, а нефтяные компании могли бы с большим запасом поставлять его и на внутренний рынок, и на экспорт.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов обратил внимание, что помимо временного запрета на экспорт ФАС предлагает в качестве стратегической меры создать в России прогнозный рынок нефтепродуктов на базе срочного. Такая мера «кажется намного более приемлемой для отрасли», считает эксперт, потому что позволит потребителям заранее приобретать бензин с фиксированной датой поставки, что сгладит колебания спроса, резкий рост которого приводит к колебанию оптовых цен.
Григорий Баженов подчеркнул, что спонтанная регуляторика «чревата непредсказуемостью, что дестимулирует производителей».
— Это хороший стоп-кран в случае реализации плохих сценариев, но подобные паузы нужны для выработки системных решений. Запреты на экспорт вводятся уже в течение двух лет, а подвижек с универсальным решением по-прежнему нет, — считает Григорий Баженов.
По словам Екатерины Косаревой, вероятнее всего, правительство выберет компромиссное решение с учетом как ситуации на внутреннем рынке, так и внешних вызовов.
— С одной стороны, на переговорах в Эр-Рияде делегация США предложила ввести мораторий на удары по энергетическим объектам России и Украины. Безусловно, это пока только предложение, но не стоит его игнорировать. С другой, страны G7 могут ужесточить потолок цен на российскую нефть, о чем могут объявить уже 24 февраля. Поляки и прибалты, конечно, не входят в G7, но тем не менее предлагали ввести потолок на уровне $40 за баррель. В любом случае при ограничениях поставок из-за санкций бессмысленно будет вводить запрет на экспорт как с точки зрения наполнения бюджета, так и с решением вопроса затоваривания нефтебаз, — заключила Екатерина Косарева.
«Известия» направили запросы в Минэнерго, ФАС и крупным производителя топлива с предложением прокомментировать ситуацию с возможным запретом экспорта. На момент публикации ответы не получены.