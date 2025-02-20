Глава Renault не исключил возвращение компании в Россию

Де Мео подчеркнул, что у компании есть и другие приоритеты, в том числе развитие сегмента электромобилей и гибридных автомобилей для выполнения целевых показателей ЕС по выбросам. Глава Renault заявил, что когда компания ушла из РФ и всего за две недели ее акции упали на 30−35%, то «все говорили, что нам конец», однако производитель достиг рекордных показателей по прибыли в 2024 году.