Глава Renault не исключил возвращение компании в Россию

«Я бы предпочел сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное. Но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться. Я пока не думал о таком сценарии, поскольку ситуация развивается так стремительно. Посмотрим, как всё пойдет», — заявил Лука де Мео на вопрос о возможности возвращения Renault в Россию.
Де Мео подчеркнул, что у компании есть и другие приоритеты, в том числе развитие сегмента электромобилей и гибридных автомобилей для выполнения целевых показателей ЕС по выбросам. Глава Renault заявил, что когда компания ушла из РФ и всего за две недели ее акции упали на 30−35%, то «все говорили, что нам конец», однако производитель достиг рекордных показателей по прибыли в 2024 году.
Ранее в этот день глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ушедший из России западный автопром не ждут обратно «с распростертыми объятиями».
14 февраля сообщалось, что концерн Hyundai Motor может рассматривать вариант обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге и примет решение об этом до конца 2025 года.