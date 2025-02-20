Эксперты зафиксировали снижение числа утечек данных в России

Около 88% случаев утечки данных произошли вследствие кибератаки. Еще 8% стали результатом умышленного действия внутреннего нарушителя. За год доля кибератак повысилась на 7 п.п., а доля умышленного действия, наоборот, снизилась на 4,6 п.п. Уменьшение этого показателя объясняется повышением уровня систем безопасности, а также тем, что значительное число нарушений, связанных с действиями персонала, могло уйти в тень, считают авторы исследования: «Речь прежде всего идет о реализации сложных, многоступенчатых схем кражи информации с участием как внутренних нарушителей, так и внешних (так называемый гибридный вектор атак)».