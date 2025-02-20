Эксперты рассказали о снижении цен на гречку

«Благодаря рекордному урожаю 2022−2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время», — привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.