Эксперты рассказали о снижении цен на гречку

«Благодаря рекордному урожаю 2022−2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время», — привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.
Медианная цена — это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше этого.
При этом число покупок гречки, как выяснили исследователи, оказалось выше на пять процентов в сравнении год к году.
Основная причина такой ценовой динамики, поясняют аналитики, — большой объем предложения, поскольку еще высокий объем запасов крупы.
«Скорее всего, цены останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия», — добавляют они.
Тем не менее из-за сокращения посевов в 2024 году далее ожидается повышение цен, предупреждают аналитики.