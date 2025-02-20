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Эксперты рассказали о снижении цен на гречку

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» для РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Благодаря рекордному урожаю 2022−2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на три процента ниже, чем в прошлом году в то же время», — привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.

Медианная цена — это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен — выше этого.

При этом число покупок гречки, как выяснили исследователи, оказалось выше на пять процентов в сравнении год к году.

Основная причина такой ценовой динамики, поясняют аналитики, — большой объем предложения, поскольку еще высокий объем запасов крупы.

«Скорее всего, цены останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия», — добавляют они.

Тем не менее из-за сокращения посевов в 2024 году далее ожидается повышение цен, предупреждают аналитики.