Декларация независимости: ФНС решила автоматизировать уплату НДФЛ

Упрощенный подход
Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена отменить с конца 2025 года необходимость подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Новая норма коснется основных видов доходов, декларируемых на сегодняшний день.
Концепция уже подготовлена. В настоящий момент ФНС ведет работу по внесению изменений в налоговое законодательство совместно с Минфином РФ. Ожидается, что переход на бездекларационный режим окажется удобен и налогоплательщикам, и контролирующим органам.
Определены в плане ФНС и другие направления работы. Есть, в частности, норма о внедрении упрощенного налогового вычета при внесении пожертвований социально ориентированным НКО. Реализация этого механизма также намечена на конец 2025 года. Вернуть сегодня можно от 13 до 22% расходов на благотворительность.
Также к концу текущего года ФНС рассчитает оценку влияния глобального минимального налога на российских участников международных групп компаний. В службе будут работать и над усилением согласительных процедур, ориентированных на погашение в рассрочку накопленной налоговой задолженности бизнеса.
Редакция «Известий» направила запрос в ФНС России. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Шаг в цифровую реальность
Федеральная налоговая служба уже несколько лет планомерно развивает цифровые платформы для удобства и прозрачности исчисления налогов, отмечает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Примером такой работы могут послужить личный онлайн-кабинет налогоплательщика или система подачи заявлений на получение социальных налоговых вычетов.
— По данным наших опросов можно сказать, что налогоплательщики не высказывают недовольства самим фактом цифровизации процесса администрирования налогов. Всех больше волнуют алгоритмы расчетов и предоставление разъяснений для сверки, особенно если люди не согласны с итоговой суммой, — уточняет эксперт.
Речь о необходимости отмены деклараций 3-НДФЛ идет уже давно, так как большинство сведений, необходимых для расчета уполномоченными органами налога на доходы физических лиц, уже поступают в ФНС по системе межведомственного обмена автоматически, напоминает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Инициатива ФНС об отказе от деклараций по основным видам НДФЛ — значительный шаг к повышению эффективности налоговой системы, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Основная цель реформы, по его словам, заключается в упрощении налогового администрирования, оно является трудоемким процессом для налогоплательщиков и самой службы.
— Отказ от деклараций позволит снизить административную нагрузку и высвободить ресурсы для более эффективного контроля за уплатой налогов, — уверен парламентарий.
Еще один очевидный плюс — повышение собираемости платежей, которому может поспособствовать автоматизированный расчет, убежден депутат. Добиться этого удастся за счет уменьшения количества ошибок, которые часто допускаются гражданами при заполнении деклараций. Кроме того, налогоплательщикам станет сложнее «забыть» или отложить уплату НДФЛ, когда сумма будет рассчитана и представлена к оплате в удобном формате.
Не менее важно и сокращение теневой экономики, дополняет Чаплин. ФНС будет обладать более полной информацией о доходах граждан, что затруднит уклонение от уплаты налогов.
Риск-ориентированный подход
Однако влияние инициативы ФНС на налогоплательщиков может оказаться неоднозначным, предупреждает Никита Чаплин. С одной стороны, отказ от деклараций значительно упростит процесс уплаты НДФЛ для многих граждан, для которых заполнение документов является сложной и непонятной задачей.
— С другой стороны, граждане лишаются возможности самостоятельно контролировать расчет налогов, что требует обеспечения прозрачности расчетов и возможности их оспаривания в случае несогласия, — указывает депутат.
Рассчитывая платеж самостоятельно, налогоплательщик использует первичные документы, которые есть у него на руках, что позволяет индивидуально и точно определять налогооблагаемую базу, отмечает Александр Хаминский.
При автоматическом подходе наблюдается зависимость от информации, которой располагает ФНС, уточняет Чаплин. Расчет налога может получиться неправильным, если она будет неполной или неточной. Такая проблема может возникнуть, например, в случае сведений о доходах, полученных за рубежом, что потребует надежного механизма обмена информацией с другими странами.
В настоящий же момент сведения, имеющиеся в различных регистрах государственных органов, нередко содержат ошибки.
— В качестве примера можно привести транспортный налог, который рассчитывается службой самостоятельно, на основании сведений из ГИБДД. Это один из самых «конфликтных» налогов, по которому граждане постоянно подают жалобы на неверный расчет, — напоминает Хаминский. В конечном итоге многое в налоговых данных ФНС придется исправлять в ручном режиме, не исключает он.
Кроме того, возможны технические сбои, которые могут привести к неверному расчету налога или к невозможности его уплаты, предостерегает Чаплин.
— Недоверие к системе также может увеличить число споров и жалоб, — допускает депутат.
Среди ключевых факторов, благодаря которым можно обеспечить успех реформы, парламентарий выделяет создание удобного и интуитивно понятного интерфейса для налогоплательщиков и проведение широкой информационной кампании для разъяснения новых правил.
— Отмена деклараций — это перспективный шаг, но он требует серьезной подготовки и учета всех возможных рисков. Успех реформы будет зависеть от того, насколько хорошо ФНС сможет обеспечить точность и удобство нового механизма, — убежден собеседник «Известий».
Важно найти баланс между упрощением процесса и обеспечением прозрачности в налогообложении. Кроме того, нельзя забывать и об интересах граждан, не пользующихся цифровыми сервисами в силу возраста или иных причин, резюмирует Ольга Позднякова.