Декларация независимости: ФНС решила автоматизировать уплату НДФЛ

Определены в плане ФНС и другие направления работы. Есть, в частности, норма о внедрении упрощенного налогового вычета при внесении пожертвований социально ориентированным НКО. Реализация этого механизма также намечена на конец 2025 года. Вернуть сегодня можно от 13 до 22% расходов на благотворительность.