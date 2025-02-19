У «М. Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор

До 2022 года основным владельцем группы с долей 60,4% была «Сафмар Ритейл» семьи Гуцериевых, но в апреле того года член совета директоров «М. Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев заявил, что договорился с неназванными российскими предпринимателями о продаже доли в группе. Сделку планировали закрыть в том же году. Летом 2022 года Саид Гуцериев попал под санкции Великобритании, после чего вышел из совета директоров «М. Видео-Эльдорадо».