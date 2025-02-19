Трамп указал на отсутствие взаимной выгоды от помощи Украине в размере $350 млрд

Американский лидер 18 февраля указал на отсутствие отчетности о деньгах по украинскому конфликту. Трамп заявил, что его уже долгое время беспокоит вопрос о том, где находится половина средств, которые Соединенные Штаты направили на Украину в качестве поддержки в условиях конфликта.