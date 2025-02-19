Трамп указал на отсутствие взаимной выгоды от помощи Украине в размере $350 млрд

«[Президент Украины] Владимир Зеленский убедил США потратить $350 млрд, чтобы пойти на, который невозможно выиграть», — написал он в соцсети Truth Social.
По его словам, Вашингтон потратил на Киев на $200 млрд больше, чем европейская сторона. Трамп подчеркнул, что при этом Соединенные Штаты «ничего не получат взамен».
В том числе президент США обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с РФ ради своего обогащения, уточняет «Газета.Ru».
Американский лидер 18 февраля указал на отсутствие отчетности о деньгах по украинскому конфликту. Трамп заявил, что его уже долгое время беспокоит вопрос о том, где находится половина средств, которые Соединенные Штаты направили на Украину в качестве поддержки в условиях конфликта.