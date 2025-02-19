Трамп указал на отсутствие отчетности о деньгах по украинскому конфликту

«Я думаю, что Европа дала $100 млрд, а мы, допустим, $300 млрд с лишним. И для них это важнее, чем для нас. У нас есть океан между ними, а у них нет. Но где же все эти деньги, которые были выделены? Куда они уходят? Я никогда не видел отчета об этом. Мы даем сотни миллиардов долларов. Я не вижу никакой отчетности. Поэтому я хочу мира», — отметил он.