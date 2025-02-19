Трамп указал на отсутствие отчетности о деньгах по украинскому конфликту

«Знаете, еще одна вещь, которая беспокоит меня уже долгое время. Кажется, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года. — Ред.) сказал, что не знает, где находится половина денег, которые мы ему дали. Ну, мы дали им, по-моему, $350 млрд. Но, допустим, немного меньше, но это всё равно очень много», — прокомментировал он.
Трамп также уличил Европу в гораздо меньших финансовых инвестициях в украинский конфликт по сравнению с вкладом США.
«Я думаю, что Европа дала $100 млрд, а мы, допустим, $300 млрд с лишним. И для них это важнее, чем для нас. У нас есть океан между ними, а у них нет. Но где же все эти деньги, которые были выделены? Куда они уходят? Я никогда не видел отчета об этом. Мы даем сотни миллиардов долларов. Я не вижу никакой отчетности. Поэтому я хочу мира», — отметил он.
В начале февраля Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США $200 млрд на военную помощь. По его словам, Киев получил от Вашингтона только более $75 млрд.