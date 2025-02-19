С 2022 года бизнес электрозаправок в России вырос в шесть раз

В сфере электрозаправок первое место у Москвы, где, по данным на начало февраля 2025 года, работали 42 профильные компании, тогда как в январе 2022-го их было только 11. На втором месте Ивановская область, на рынке электрозаправок которой сейчас 22 организации (в начале 2022 года их не было). Третье место закрепилось за Санкт-Петербургом, где число игроков в сфере ЭЗС выросло с одного в 2022-м до 15 на текущий момент. На четвертом месте — Республика Татарстан, там сейчас девять компаний против всего двух в 2022-м. Замыкает топ-5 Московская область, в которой в настоящий момент работает семь компаний, а в 2022-м их не было вообще, следует из данных исследования.