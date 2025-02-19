Премия за риск инвестирования в России вернулась на докризисные уровни

Эксперт «Альфа-Капитала» отметил, что уже есть и обратная ситуация — те иностранные инвесторы, которые выходили с российского рынка, «начинают интересоваться возможностью возврата». Ранее об интересе иностранцев к российскому рынку говорил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. «Потому что иностранные инвесторы как никто знают, что покупать надо тогда, когда говорят пушки. Они это хорошо понимают», — подчеркивал он.