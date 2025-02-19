Переговоры Россия — США, рынок акций, бумаги СПБ Биржи: дайджест

В процессе переговоров также обсуждалась возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Но конкретной даты названо не было. По словам Ушакова, встреча президентов России и США вряд ли состоится на следующей неделе. «Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал он.