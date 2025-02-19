Переговоры Россия — США, рынок акций, бумаги СПБ Биржи: дайджест

Итоги переговоров Россия — США
18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые за три года переговоры России и США.
Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, американскую — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также курирует отношения с Москвой.
По завершениии переговоров Сергей Лавров отметил, что американская сторона стала лучше понимать позицию России, а Марко Рубио — что Россия полностью готова к тому, чтобы начать «серьезный процесс» для завершения вооруженного конфликта на Украине. По словам Стива Уиткоффа, США «и представить себе не могли лучшего результата после сессии».
В тоже время Юрий Ушаков отметил, что пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются.
Эксперты оценили итоги переговоров России и США в Эр-Рияде.
В процессе переговоров стороны достигли ряда договоренностей, которые сводятся к трем пунктам:
- нормализовать работу российских и американских диппредставительств;
- запустить процесс по украинскому урегулированию. Для этого Россия и США создадут переговорные группы высокого уровня;
- создавать условия для более широкого двустороннего сотрудничества.
В процессе переговоров также обсуждалась возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Но конкретной даты названо не было. По словам Ушакова, встреча президентов России и США вряд ли состоится на следующей неделе. «Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров», — сказал он.
В тоже время, на фоне переговоров в Саудовской Аравии, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений.
А госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что администрация президента Дональда Трампа не будет снимать санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта с Украиной.
Bloomberg узнал, что Рубио пообещал Европе насчет санкций против России.
Индекс Мосбиржи
Рынок акций во вторник, 19 февраля, первую половину сессии показывал боковую динамику. Однако в середине дня на рынке началась фиксация прибыли. Инвесторы негативно отреагировали на итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии. После слов помощника президента России Юрия Ушакова о том, что «пока трудно сказать, что позиции России и США сближаются», индекс Мосбиржи (IMOEX) упал до 3261,81 пункта, потеряв 1,4%.
Основная торговая сессия на российском рынке завершилась снижением основных индикаторов. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,5%, до 3258,76 пункта, индекс РТС — на 1,4%, до 1123,91 пункта. На вечерней сессии фиксация прибыли на рынке продолжилась. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, снизился на 2,64% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3249,87 пункта.
На утренних торгах в среду, 19 февраля, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,3% — до уровня 3258,39 пункта по состоянию на 8:37 мск.
Снижение после переговоров — это эффект перегретости рынка, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Ожидаемое многими участниками событие часто используется для фиксации прибыли. Также, вероятно, коррекция была связана с завышенными ожиданиями от переговоров. По мнению эксперта, в целом ничего негативного не произошло, и стороны стали на шаг ближе к нормализации двусторонних отношений. В «Альфа-Инвестициях» не ждут, что коррекция будет глубокой.
«Важно понимать, что переговорный процесс — это сложно и долго и не стоит рассчитывать на молниеносное разрешение всех конфликтов, отмену санкций, возвращение иностранных инвесторов
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, в отсутствии новых позитивных драйверов со стороны геополитики, которые провоцировали ранее рост, откат выглядит закономерным с учетом подъема рынка от минимумов декабря на 42%. Он не исключил отката индекса Мосбиржи к уровню 3130 пунктов. Однако, по словам эксперта, это не отменяет позитивной среднесрочной динамики, и откат впоследствии даст возможность инвесторам войти в бумаги по более привлекательным ценам.
Акции СПБ Биржи и «Промомеда»
Акции СПБ Биржи и «Промомеда» завершили торги вторника в тройке лидеров российского рынка акций. Котировки компаний росли на фоне общей коррекции на рынке. По итогам дня бумаги СПБ Биржи подорожали на 13,34%, до ₽259,1, «Промомеда» — на 9,09%, до ₽443,4.
СПБ Биржа
С начала месяца акции биржевой площадки подорожали почти на 70%, а на пике — более чем на 80%. Котировки растут семь сессий подряд, ускорив рост после того, как появились новости о начале переговорного процесса между Россией и США.
«СПБ Биржа в числе компаний, которые сильнее всего пострадали из-за роста геополитической напряженности. Теперь на ожиданиях ее ослабления бумаги торговой площадки быстро дорожают», — отметил эксперт «БКС Мир инвесиций» Дмитрий Бабин. Однако эксперт подчеркнул, что сейчас бумаги сильно перекуплены, что увеличивает риск сильного коррекционного отката, особенно, если связанный с геополитикой оптимизм будет не так быстро оправдываться, как надеются многие.
«Промомед»
Акции фармацевтической компании «Промомед» на торгах во вторник подскочили на 23,26% и на пике достигли ₽501 за бумагу, однако к вечеру скорректировались.
Накануне фармкомпания объявила о старте продаж препарата нового поколения для эффективного снижения веса или лечения сахарного диабета «Тирзетта». Он является первым российским конкурентом лекарственного препарата Mounjaro, схожего по действию со знаменитым препаратом Ozempic, сообщили в компании.
На прошлой неделе компания сообщала о росте продаж лекарственных средств в январе 2025 года на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля выручки от реализации инновационных продуктов достигла 70% в январе 2025 года, что на 26 п. п. выше, чем годом ранее (44% в январе 2024 года).
Аналитики «Альфа-Инвестиций» отмечают, что рост котировок «Промомеда» проходил при повышенных объемах торгов. Это, по их словам, говорят о большом количестве спекулятивного капитала. «В конце декабря котировки фармацевтической компании вели себя похожим образом: отставали от рынка, после чего резко отыграли падение за несколько торговых сессий, в том числе во время новогодних праздников», — говорится в обзоре брокера.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- ИС Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽94,1, продать — по ₽92,5;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽94,3, продать — по ₽92,3.
Самые дешевые евро:
- Локо-банк (ст. м. «Таганская», «Беляево», «Бабушкинская», «Молодежная»): купить евро можно по 100, продать — по 90;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 100,19, продать — по 98,5.
Самые дешевые юани:
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,31, продать — по ₽11,55;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽13,52, продать — по ₽11,87.
Другие важные события
Минфин: аукционы по ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПД серии 26247;
Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения»;
Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
Уральский форум «Кибербезопасность в финансах»;
Великобритания: индекс потребительских цен, январь — 10:00 мск;
Еврозона: платежный баланс, декабрь — 12:00 мск;
США: количество выданных разрешений на строительство, январь — 16:30 мск;
США: количество новостроек, январь — 16:30 мск;
Россия: индекс потребительских цен, неделя — 19:00 мск;
Россия: индекс цен производителей промышленных товаров, январь — 19:00 мск;
США: протоколы заседания ФРС — 22:00 мск;
США: запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3258,76 (-1,5%).
Индекс РТС: 1123,91 (-1,4%).
S&P 500: 6129,58 (+0,24%).
Dow Jones Industrial Average: 44 556,34 (+0,02%).
NASDAQ Composite: 20 041,26 (+0,07%).