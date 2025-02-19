Набиуллина назвала главной задачей предотвращение роста кредитного мошенничества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главной задачей в борьбе со злоумышленниками, похищающими средства граждан, предотвращение роста кредитного мошенничества. Глава ЦБ РФ заявила об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Сейчас главная задача, чтобы кредитное мошенничество перестало расти», — сказала она.
Набиуллина сообщила, что масштабы кредитного мошенничества продолжают расти, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.