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Набиуллина назвала главной задачей предотвращение роста кредитного мошенничества

Глава ЦБ сообщила, что за последний год таким образом было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.

Источник: Банк России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главной задачей в борьбе со злоумышленниками, похищающими средства граждан, предотвращение роста кредитного мошенничества. Глава ЦБ РФ заявила об этом на форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Сейчас главная задача, чтобы кредитное мошенничество перестало расти», — сказала она.

Набиуллина сообщила, что масштабы кредитного мошенничества продолжают расти, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.