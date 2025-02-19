Мосбиржа запустит фьючерс на акции индийских компаний

В середине декабря Мария Патрикеева также сообщала «РБК Инвестициям», что Мосбиржа в первом-втором квартале 2025 года планирует запуск торгов расчетными фьючерсными контрактами на кофе и апельсиновый сок. Базовыми активами расчетных фьючерсов станут цены на эти товары на зарубежных рынках, а минимальную цену одного контракта планируется установить на уровне ₽10 тыс. Одним и последних таких инструментов линейки срочных контрактов в сентябре 2024 года стал фьючерс на какао.