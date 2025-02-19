Мосбиржа допустила к утренним торгам все выпуски ОФЗ

С 19 февраля заключать сделки на утренней сессии можно со всеми обращающимися на рынке облигациями федерального займа (ОФЗ), сообщила Московская биржа. Ранее, 18 февраля, торговая площадка дополнила список ОФЗ, доступных на утренних торгах, четырьмя выпусками ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) и двумя выпусками ОФЗ-ПД (с постоянным доходом). Теперь в общей сложности инвесторам на утренних торгах доступно 57 выпусков государственных бумаг, то есть все такие бумаги, в принципе доступные частному инвестору, по данным Минфина.