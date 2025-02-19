Мосбиржа допустила к утренним торгам все выпуски ОФЗ

С 19 февраля заключать сделки на утренней сессии можно со всеми обращающимися на рынке облигациями федерального займа (ОФЗ), сообщила Московская биржа. Ранее, 18 февраля, торговая площадка дополнила список ОФЗ, доступных на утренних торгах, четырьмя выпусками ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом) и двумя выпусками ОФЗ-ПД (с постоянным доходом). Теперь в общей сложности инвесторам на утренних торгах доступно 57 выпусков государственных бумаг, то есть все такие бумаги, в принципе доступные частному инвестору, по данным Минфина.
Мосбиржа возобновила утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января 2025 года:
торги на рынке акций теперь проводятся 17 часов в сутки — с 06:50 до 23:50 мск,
на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки (с 08:50 до 23:50 мск).
Утренняя торговая сессия на фондовом рынке проводится с 06:50 до 09:50 мск, на срочном рынке — с 08:50 до 10:00 мск.
«Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы. Ликвидность в утренние часы будет поддерживаться маркетмейкерами», — говорилось в сообщении торговой площадки.
Также площадка сообщала, что намерена ограничить диапазон ценовых границ в ходе утренней торговой сесcии. Так, максимально допустимое изменение цены для акций — 10% в ту или иную сторону от цены закрытия предыдущей торговой сессии, для облигаций федерального займа (ОФЗ) — 5%. Данная мера необходима для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии, отмечалось в сообщении площадки.