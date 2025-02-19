Кассация разъяснила правила перерасчета за ЖКУ по счетчикам

Второй кассационный суд общей юрисдикции постановил, что потребитель коммунальной услуги вправе рассчитывать на перерасчет ее стоимости исходя из показаний индивидуального прибора учета при пропуске срока его проверки по уважительной причине. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте судебной инстанции.
Согласно материалам дела, дом истицы отапливался газом и был оборудован счетчиком, срок проверки которого истек в мае 2021 года. При этом на протяжении полугода прибор учета эксплуатировался без проверки, а стоимость газа рассчитывалась по нормативу потребления. В декабре 2021 была проведена поверка счетчика и его признали пригодным к применению. Тогда женщина обратилась в Мособлгаз с заявлением о перерасчете платы за газ исходя из показаний прибора учета. Однако организация отказалась пересчитывать оплату на сумму более 74 тыс. руб.
Преображенский районный суд Москвы в феврале 2024 также отказал в иске, отметив, что плата за газ в межпроверочный период начислялась по нормативам, а счетчик считался вышедшим из строя. Мосгорсуд и апелляция с таким решением согласились. Однако судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции установила, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права.
Кассация указала, что нарушение срока предоставления счетчика на периодическую проверку не свидетельствует о его неисправности или непригодности для определения фактического объема полученного ресурса. «Иной подход лишал бы потребителя коммунальных услуг, который по уважительной причине не мог своевременно обеспечить проведение проверки, возможности подтвердить исправность прибора учета и достоверность его показаний», — говорится в сообщении кассации. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.