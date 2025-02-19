Кассация разъяснила правила перерасчета за ЖКУ по счетчикам

Согласно материалам дела, дом истицы отапливался газом и был оборудован счетчиком, срок проверки которого истек в мае 2021 года. При этом на протяжении полугода прибор учета эксплуатировался без проверки, а стоимость газа рассчитывалась по нормативу потребления. В декабре 2021 была проведена поверка счетчика и его признали пригодным к применению. Тогда женщина обратилась в Мособлгаз с заявлением о перерасчете платы за газ исходя из показаний прибора учета. Однако организация отказалась пересчитывать оплату на сумму более 74 тыс. руб.