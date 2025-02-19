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ЕС поставил минимальный за последние 20 лет объем вина в Россию

Поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию в 2024 году составили 160,6 тыс. т, что на треть меньше по сравнению с данными за 2023 год. Меньше экспорт был только в 2004 году, когда российскими компаниями было куплено 128 тыс. т. Таким образом, Россия за прошлый год ввезла из ЕС минимальный объем вина за последние 20 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Источник: РИА "Новости"

В денежном выражении продажи вина ЕС просели также на треть за год — до €532 млн, что является наименьшим значением с 2016 года (€402 млн). Главным поставщиком вина среди европейских стран в прошлом году стала Италия, которая продала в Россию 70,4 тыс. т вина. Это в 1,4 раза больше итальянского экспорта годом ранее.

На втором месте по поставкам вина в Россию оказалась Латвия. За 2023 год она поставила на российский рынок 20,4 тыс. т, что в 4,3 раза меньше, чем годом ранее. Снизился и экспорт из Литвы. В 2023 году страна была третьей по поставкам вина в Россию. Однако по итогам 2024 года ввоз вина из страны упал в 17 раз — до 4,1 тыс. т.

По итогам 2024 года тройку лидеров замыкает Польша. В прошлом году она поставила в Россию 20,3 тыс. т вина, что в 1,6 раза больше предыдущего периода.

Португалия нарастила за год поставки вина втрое, до 15,9 тыс. т. Испания сократила продажи с 15,7 тыс. до 13 тыс. т.

В России пошлины на вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20% в августе 2023 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее половины средств, полученных от повышения пошлин на вино из недружественных стран, на развитие туризма.

В марте 2024 года АВВР выступила с предложением поднять эти пошлины до 200%. Тогда же члены ассоциации выступили за введение квоты на российские вина в ресторанах на уровне 20% с перспективой повышения этой цифры до 50%.

Второй этап повышения пошлин на алкоголь из недружественных стран произошел в России в августе 2024 года. Ставка на крепкий алкоголь выросла до 20% от таможенной стоимости. При этом она не должна быть менее €3 за литр спирта крепостью 100%. Ставка на вино из недружественных стран выросла с 20 до 25%, но не менее $2 за литр продукции.

В октябре Минпромторг разработал проект закона, который будет устанавливать квоту на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне 20%. Ведомство предлагает ввести изменения уже с 1 марта 2025 года и считает, что потребители в России не могут в полной мере ознакомиться с продукцией российских виноделов из-за того, что на полках магазинов и в винных картах ресторанов основную долю занимают именно иностранные бренды.