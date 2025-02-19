ЕС поставил минимальный за последние 20 лет объем вина в Россию

В денежном выражении продажи вина ЕС просели также на треть за год — до €532 млн, что является наименьшим значением с 2016 года (€402 млн). Главным поставщиком вина среди европейских стран в прошлом году стала Италия, которая продала в Россию 70,4 тыс. т вина. Это в 1,4 раза больше итальянского экспорта годом ранее.
На втором месте по поставкам вина в Россию оказалась Латвия. За 2023 год она поставила на российский рынок 20,4 тыс. т, что в 4,3 раза меньше, чем годом ранее. Снизился и экспорт из Литвы. В 2023 году страна была третьей по поставкам вина в Россию. Однако по итогам 2024 года ввоз вина из страны упал в 17 раз — до 4,1 тыс. т.
По итогам 2024 года тройку лидеров замыкает Польша. В прошлом году она поставила в Россию 20,3 тыс. т вина, что в 1,6 раза больше предыдущего периода.
Португалия нарастила за год поставки вина втрое, до 15,9 тыс. т. Испания сократила продажи с 15,7 тыс. до 13 тыс. т.
В России пошлины на вина из недружественных стран были повышены с 12,5 до 20% в августе 2023 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству направлять не менее половины средств, полученных от повышения пошлин на вино из недружественных стран, на развитие туризма.
В марте 2024 года АВВР выступила с предложением поднять эти пошлины до 200%. Тогда же члены ассоциации выступили за введение квоты на российские вина в ресторанах на уровне 20% с перспективой повышения этой цифры до 50%.
Второй этап повышения пошлин на алкоголь из недружественных стран произошел в России в августе 2024 года. Ставка на крепкий алкоголь выросла до 20% от таможенной стоимости. При этом она не должна быть менее €3 за литр спирта крепостью 100%. Ставка на вино из недружественных стран выросла с 20 до 25%, но не менее $2 за литр продукции.
В октябре Минпромторг разработал проект закона, который будет устанавливать квоту на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне 20%. Ведомство предлагает ввести изменения уже с 1 марта 2025 года и считает, что потребители в России не могут в полной мере ознакомиться с продукцией российских виноделов из-за того, что на полках магазинов и в винных картах ресторанов основную долю занимают именно иностранные бренды.