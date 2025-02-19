ЕС поставил минимальный за последние 20 лет объем вина в Россию

Поставки вина из Евросоюза (ЕС) в Россию в 2024 году составили 160,6 тыс. т, что на треть меньше по сравнению с данными за 2023 год. Меньше экспорт был только в 2004 году, когда российскими компаниями было куплено 128 тыс. т. Таким образом, Россия за прошлый год ввезла из ЕС минимальный объем вина за последние 20 лет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.