Деньги из воздуха: чем перспективен и опасен кэрри-трейд в юанях

От иены к юаню
Кэрри-трейд как явление возникло в конце 1990-х годов. В тот период Банк Японии держал сверхнизкие ставки, чтобы побороть дефляционные процессы в экономике. В США, напротив, на фоне быстрого роста ставки ФРС находились на высоких уровнях. Инвесторы быстро сообразили, что на этом можно зарабатывать. Возник рынок с объемом сделок на триллионы долларов ежегодно. После некоторого перерыва из-за кризиса 2008 года практика возродилась уже в 2010-е. Сейчас кэрри-трейд тоже является нормой, учитывая разницу в базовых ставках в Японии и США в пять процентных пунктов.
В России благоприятная для этого ситуация сложилась в последние пару лет. Китай уже достаточно долгое время балансирует на грани дефляции. Ставки находятся на относительно низком уровне. Базовая держится на отметке 3,1%, банковские — лишь немногим выше. Для сравнения: в России ключевая ставка достигла 21% и находится на этом уровне уже не один месяц. Был успешно преодолен возникший в прошлом году дефицит юаней. Появилась возможность брать кредиты в китайской валюте и вкладывать их в надежные российские инструменты с минимальным риском. Например, облигации федерального займа или долговые бумаги корпораций с высоким рейтингом.
Разумеется, существуют риски девальвации рубля, но разница в процентах сейчас велика настолько, что даже они перекрываются с лихвой. По сути, речь идет о том, чтобы зарабатывать деньги буквально из воздуха.
Как ситуация может влиять на рынок? Как считает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян, в данный момент это очень ограниченный объем торговли, даже незначительный.
— Ставки RUSFAR — это ставки РЕПО, если у вас есть юаневые облигации, вы можете отдать их в РЕПО на один день или на неделю и получить юани примерно по ставке RUSFAR. Если эти юани потом продать, получить рубли и отдать в РЕПО по ставкам рублевого денежного рынка, то можно заработать. Но сначала у вас должны быть юаневые облигации, а их на рынке не так много, — комментирует спикер.
По словам Оганисяна, под сделками кэрри-трейда в нашем случае имеется в виду следующее.
— Скорее всего, низкие юаневые ставки означают, что на рынке появилось много игроков, вероятней всего, экспортеров, у которых много юаней, и они готовы их продать или отдать в долг: например, положить в банк на депозит или отдать в долг на денежном рынке. Но банки не хотят платить по этим юаням хорошие проценты, потому что не могут разместить юани под адекватный процент. Поэтому экспортерам ничего не остается, как конвертировать юани в рубли и размещать полученную рублевую ликвидность в инструменты денежного рынка, — отметил он.
Не совсем конвертируемый
Сейчас ставка по 10-летним гособлигациям Китая составляет 1,68% против 17% по аналогичным российским ОФЗ, привел данные аналитик «Финам» Александр Потавин. По его словам, кэрри-трейд неплохо работает до тех пор, пока не изменяются ставки по юаням или рублям или же пока остается стабильным курс национальных валют: рубля или юаня.
Однако, поскольку юань не является полностью конвертируемой валютой, это накладывает определенные ограничения на операции кэрри-трейда, так как могут возникнуть трудности с доступом к нужным объемам ликвидности. Быстрые и значительные изменения процентных ставок также могут стать одним из рисков в этой спекулятивной схеме, констатировал эксперт.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, учитывая, что рыночная стоимость займа в юанях находится около нуля и недавно была даже отрицательной, а доходность многих рублевых долговых инструментов превышает 20%, существует большой соблазн занять в юанях, продать их за рубли, которые затем вложить под большую процентную ставку.
— Однако есть серьезные риски, что за период удержания такой позиции снижение курса рубля к юаню превысит доходность. То есть в нашем гипотетическом примере юань на более долгосрочном горизонте вырастет более чем на 20% к рублю. Тем более что в результате такого движения он даже не превысит трехлетний максимум, установленный в ноябре немного выше 15 рублей. Поэтому подобный сценарий для валютного рынка вполне реалистичный, — считает Дмитрий Бабин.
Риски для всего рынка
Эксперт добавил, что подобные сделки могут привести к отрицательным последствиям не только для инвесторов, но и — если их количество окажется достаточно велико — для всего финансового рынка.
— В результате последней волны укрепления рубль стал неоправданно дорогим, особенно с точки зрения стабильности наполнения госбюджета и доходов экспортеров. Следовательно в текущих условиях такой кэрри-трейд является очень рискованным. А его вероятное схлопывание (массовое закрытие этих позиций) лишь усилит снижение курса рубля, которое как раз и выступит триггером для ликвидации таких позиций на долговом и валютном рынках, — сказал Бабин.
Александр Потавин считает, что еще одним риском может стать изменение политики китайского ЦБ:
— Народный банк Китая может искусственно ослабить или укрепить позиции национальной валюты, если этого будет требовать смена внешнеэкономической ситуации (торговая война с США). А это может вызвать риск массового сворачивания подобных сделок кэрри-трейд, что, в свою очередь, может привести к повышенной волатильности курсов валют и нестабильности на фондовых биржах.
Он привел такую аналогию: летом 2024 года курс японской валюты резко укрепился к доллару из-за закрытия сделок продажи иены против доллара, когда вышли слабые данные по США, которые значительно повлияли на ожидания по ставкам ФРС.
— Таким образом, юанево-рублевый кэрри-трейд может быть привлекательным для инвесторов, ищущих высокую доходность, но это сопряжено со значительными рисками в условиях нестабильности на рынках, — констатировал Потавин.