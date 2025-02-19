Деньги из воздуха: чем перспективен и опасен кэрри-трейд в юанях

Сверхвысокие ставки в российской экономике привели к некоторому замораживанию отечественного рынка. Многим инвесторам, в первую очередь частным, стало неинтересно вкладывать деньги во что-то, кроме банковских депозитов. Однако это создало и возможности, например, в виде кэрри-трейда. В нашем случае речь идет о том, чтобы занимать значительные суммы в юанях и вкладывать их в надежные рублевые активы. Можно не делать ничего и не рисковать собственными деньгами, просто получать доход из-за арбитража (разница в процентах). Насколько широко реально распространена такая практика, что она дает и чем может быть опасна как для отдельных инвесторов, так и для финансового рынка России в целом — в материале «Известий».