Что им стоит: в регионах России начались банкротства застройщиков

Там также отметили, что о состоянии рынка можно судить по ключевому показателю — соотношению спроса и предложения. Объекты с вводом в этом году уже распроданы более чем наполовину, а в следующем году более, чем на четверть. Показатели ежемесячно растут и характеризуют рыночную ситуацию в целом по России как сбалансированную, пояснили в Дом.РФ.