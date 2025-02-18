Задать тонну: автоперевозчики грозят месячной остановкой работы весной

Автоперевозчики угрожают на месяц остановить доставку товаров по региональным трассам во время весенней просушки дорог, выяснили «Известия». Это связано с резким расширением сети пунктов весогабаритного контроля, которые в 2025 году охватили почти все дороги регионального значения. Каждую весну субъекты федерации вводят ограничения на передвижение грузовиков с нагрузкой выше 3−6 т на ось. И если в отсутствие пунктов контроля эти правила часто обходили, то теперь штрафы до 600 тыс. рублей будут получать даже пустые магистральные фуры. Это скажется на стоимости перевозок и, соответственно, ценах на товары, уверены участники рынка. Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту страны и в Госдуму с просьбой отменить весеннюю просушку дорог или упразднить санкции в отношении порожнего транспорта.
Почему будут штрафовать пустые фуры
Ассоциация «Грузавтотранс» направила письмо президенту России Владимиру Путину и в Госдуму с просьбой отменить так называемую весеннюю просушку дорог в 2025 году. По мнению участников рынка автоперевозок, если этого не сделать, многим представителям отрасли грозит разорение, кроме того, могут вырасти цены на продукты и другие потребительские товары.
Справка «Известий»
Весенняя просушка — это ежегодное ограничение движения тяжелых грузовиков по региональным и муниципальным трассам. Точные сроки определяют местные власти, исходя из погоды.
Цель ограничений — сохранить дорожное полотно. В период распутицы и таяния снега оно особенно восприимчиво к нагрузкам и быстро приходит в негодность под весом тяжелых фур.
На период весенней просушки власти регионов вводят ограничения, запрещая ездить по дорогам грузовикам с нагрузкой выше 3−6 т на ось.
Регионы ограничивают передвижение тяжелых фур в марте-апреле, чтобы они меньше разбивали дороги, рассказал «Известиям» президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин. Раньше просушка тоже действовала, однако контроль за ее соблюдением был нестрогим. В своем обращении ассоциация уверяет, что автоперевозчики «вынуждены были идти на нарушения, чтобы поддержать жизнеспособность предприятий» и «чтобы экономика не рухнула». Однако в течение последнего года в стране значительно увеличилось количество автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), которые охватили почти все региональные трассы.
Согласно информации Ространснадзора, на федеральных и региональных трассах сейчас функционирует более 500 АПВГК. А с марта 2025 года их планируется объединить в единую информационную сеть, что резко увеличит их эффективность.
Основная цель АПВГК — контролировать, чтобы перевозчики не перегружали свои фуры. Но в период весенней просушки, когда требования к весу грузовиков резко увеличиваются, даже пустая магистральная фура (которая сама по себе очень тяжелая), проезжая через АПВГК, рискует получить штраф от 375 тыс. до 600 тыс. рублей за перевес, полагают в «Грузавтотрансе».
В регионах весной ограничения на ось составляют от 3 до 6 т в зависимости от дороги. Масса же пустого самосвала достигает 12 т, а магистрального тягача — 8−9 т. Если фура передвигается с пустым прицепом, то на передней оси будет нагрузка 6 т, а на второй — 3,6 т.
— За один рейс водитель может привести минимум два штрафа по пути к месту назначения и обратно, — отмечает Владимир Матягин. — Тем самым в период весенней просушки из-за АПВГК на региональных дорогах может быть парализована работа многих перевозчиков. Я уже слышу с их стороны угрозы, что они просто остановят на месяц перевозки, чтобы не собирать миллионные штрафы. Перевозчики просто перестанут ездить в населенные пункты, к которым нет доступа по федеральным трассам.
Ограничения периода весенней просушки не распространяются на автомобили, которые перевозят товары первой необходимости, в том числе продукты питания, лекарства, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную продукцию, корма для животных
Перевозчики вынуждены объезжать региональные трассы, которые находятся на просушке, по федеральным дорогам, рассказал «Известиям» президент ассоциации «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов. Пробег увеличивается на 20−200 км, а срок доставки — на 1−5 часов в зависимости от направления. Так, из Ростова-на-Дону в Ставрополь по региональной трассе грузовик проедет 340 км, по федеральной — 410 км. Из Мурома в Ростов-на-Дону фура обычно едет 1,2 тыс. км, а по федеральной — 1,4 тыс. км. Растут расходы перевозчиков на топливо и зарплату водителей.
В письме Владимиру Путину ассоциация «Грузавтотранс» обращает внимание на опыт Московской области, где с 2018 года весеннюю просушку отменили на 270 дорогах регионального значения. По словам Владимира Матягина, власти региона приняли это решение, расценив, что «остановка предприятий может пагубно сказаться на экономике региона, проще и дешевле отремонтировать дороги».
Аналогичное письмо направлено в Госдуму на имя лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.
— Полностью согласен с доводами автогрузоперевозчиков, которые обратились ко мне по ежегодной проблеме отрасли, заявил «Известиям» Сергей Миронов. — Когда из-за весенней сушки дорог они вынуждены либо платить немалые и совершенно абсурдные штрафы за проезд порожняком, либо вообще на месяц прекращать перевозки. И то и другое в итоге бьет по карманам потребителей, потому что дополнительные расходы на логистику отражаются на конечной стоимости товаров. А это в том числе товары первой необходимости — продукты, лекарства. Безусловно, нужно брать за основу опыт Московской области.
«Известия» направили запросы в Минтранс, Ространснадзор и региональные правительства с просьбой оценить инициативу «Грузавтотранса».
Чем обернется весенняя просушка дорог для перевозчиков
— По итогам 2024 года себестоимость грузоперевозок выросла на 12% из-за повышения лизинговых платежей до 27−28%. На рынке наблюдается дефицит грузов, который достиг пандемийного уровня 2020 года, — рассказал Вадим Филатов.
Средние тарифы на перевозку упали на 18,3% за год, до 74,3 рубля за 1 км, согласно данным аналитиков ATI.SU. На практике же они порой опускаются ниже 58 рублей за 1 км, что уже ниже себестоимости перевозки, отмечает участник рынка.
Руководитель ассоциации «АвтоГрузЭкс» считает, что в условиях снижения рентабельности дополнительная финансовая нагрузка от штрафов может привести к уходу с рынка большого количества перевозчиков и нехватке транспортных средств.
— Убытки от простоя автопарка могут быть значительными. К ним прибавятся штрафы за отмену контрактов, — рассказал «Известиям» коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.
Перевозки «Газелями» проблемы не решат, так как повлекут расходы на аренду малотоннажного транспорта и на изменение логистических схем. Перевозки несколькими маленькими грузовиками вместо одного большого получаются дороже. Рост цен на услуги для клиентов приведет к потере конкурентоспособности транспортных компаний. В результате перевозчики столкнутся с резким снижением рентабельности бизнеса, отмечает эксперт.
— Для организации временных логистических хабов для перегрузки товаров с одного транспорта на другой нужна инфраструктура, которой недостаточно в регионах, — рассказал «Известиям» директор операционного департамента NATCAR Евгений Большаков. — Поэтому альтернативы фурам нет. Мы видим возможность минимизировать убытки от весенней просушки через создание «зеленых коридоров» для оперативной доставки грузов первой необходимости.
Для снижения ущерба для региональных дорог можно рекомендовать строить их с использованием более устойчивых к нагрузкам материалов, добавляет участник рынка.