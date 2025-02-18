Задать тонну: автоперевозчики грозят месячной остановкой работы весной

Автоперевозчики угрожают на месяц остановить доставку товаров по региональным трассам во время весенней просушки дорог, выяснили «Известия». Это связано с резким расширением сети пунктов весогабаритного контроля, которые в 2025 году охватили почти все дороги регионального значения. Каждую весну субъекты федерации вводят ограничения на передвижение грузовиков с нагрузкой выше 3−6 т на ось. И если в отсутствие пунктов контроля эти правила часто обходили, то теперь штрафы до 600 тыс. рублей будут получать даже пустые магистральные фуры. Это скажется на стоимости перевозок и, соответственно, ценах на товары, уверены участники рынка. Ассоциация «Грузавтотранс» обратилась к президенту страны и в Госдуму с просьбой отменить весеннюю просушку дорог или упразднить санкции в отношении порожнего транспорта.