Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

В начале февраля Пуянне сказал журналистам, что перестал следить за объемом дивидендов от НОВАТЭКа, которые копятся в России. По его мнению, эти замороженные средства, скорее всего, пропадут, поскольку «в России действует закон», по которому невостребованные дивиденды через три года возвращаются компании. «Я больше не помню цифру по России. Знаю, что где-то в системе у нас есть около $1 млрд. Честно говоря, они уже исчезли из моей головы. У нас почти год не было никаких дивидендов от НОВАТЭКа, они где-то там. В России есть интересный закон, по которому если ты не забрал свои дивиденды после трех лет, ты можешь их потерять», — сказал Пуянне.