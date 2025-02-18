Январские продажи алкоголя в России обновили пятилетний минимум

Так, в январе 2025 года было продано в розницу без учета ресторанов и заведений общепита 16,8 млн дал алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 10,5% меньше, чем за тот же период 2024 года (18,7 млн дал).
Меньше, чем в январе 2025 года, показатели розничных продаж последний раз были в январе 2020 года. Тогда они составляли 16,6 млн дал. Начиная с 2021 года розница все время росла.
Отрицательными были показатели розничных продаж и по итогу 2024 года. Тогда они продемонстрировали сокращение на 1,1%, до 226,9 млн дал. Одной из причин этого эксперты и представители РАТК называли перераспределение алкогольных напитков между категориями. Так, после введения новых значений акцизов для слабоалкогольной продукции и плодовых алкогольных напитков производители изменили рецептуру и перевели их в разряд бродильных. Теперь их учитывают в статистике по пиву, пивным напиткам, сидру, пуаре и медовухе.
Что стали покупать реже
Согласно данным РАТК, сильнее всего в январе 2025 года сократились продажи слабоалкогольной продукции — на 88,7%, до 181 тыс. дал. На втором месте оказалась плодовая алкогольная продукция (-70,5%, до 308,2 тыс. дал), на третьем — виноградсодержащие напитки без этилового спирта (-55,9%, до 26,7 тыс. дал).
Розничные продажи водки за январь 2025 года сократились на 3,2% и составили 5,9 млн дал вместо 6,1 млн дал в тот же период 2024 года. На 8,5% сократились продажи коньяка (до 1 млн дал). На 3% сократились розничные продажи виноградсодержащих напитков с этиловым спиртом, а на 1,6% — ликерных вин.
Что стали покупать чаще
Максимальный рост продаж в январе 2025 года продемонстрировала категория ликеро-водочных изделий (ликеры, настойки) — на 17,1%, до 1,4 млн дал. На втором месте оказались другие спиртные напитки (виски, джин, ром, текила
На 4,7% выросли продажи виноградного вина. В январе 2025 года его было продано 4,3 млн дал вместо 4,1 млн дал за тот же период 2024 года. Продажи игристого также выросли — на 2%, до 2 млн дал.
По итогам 2024 года категория игристых вин была лидером по росту объема продаж среди всех винных категорий. В ней показатели выросли на 8,6%, до 23,5 млн дал. На втором месте в годовом выражении находились ликерные вина (+7,6%, до 1,2 млн дал), на третьем — виноградные вина (+1,2%, до 57,1 млн дал).