Январские продажи алкоголя в России обновили пятилетний минимум

Отрицательными были показатели розничных продаж и по итогу 2024 года. Тогда они продемонстрировали сокращение на 1,1%, до 226,9 млн дал. Одной из причин этого эксперты и представители РАТК называли перераспределение алкогольных напитков между категориями. Так, после введения новых значений акцизов для слабоалкогольной продукции и плодовых алкогольных напитков производители изменили рецептуру и перевели их в разряд бродильных. Теперь их учитывают в статистике по пиву, пивным напиткам, сидру, пуаре и медовухе.