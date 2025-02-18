WSJ заметила новый принцип западных компаний: «Все, кроме Китая»

WSJ напоминает, что многие транснациональные корпорации еще несколько лет назад стали придерживаться стратегии «Китай плюс один», заключающейся в диверсификации поставщиков, но тогда вне китайской территории переводили, как правило, только сборку, а сейчас все чаще некитайское происхождение требуется для таких компонентов, как датчики, печатные платы и другие. Нынешняя ситуация требует более значительные первоначальные инвестиции в производство, а потому исключение Китая из цепочек поставок будет более постоянным.