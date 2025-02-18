Власти задумались над лицензиями для продавцов табака

Инициатива изучается для сокращения незаконного оборота табака, из-за которого бюджет недополучает более 100 млрд руб. в год. Вместо традиционных штрафных санкций предлагается использование экономических мер воздействия. Торговые точки, уличенные в нарушении, могут лишиться лицензии или быть исключены из реестра, что фактически закроет им доступ к рынку. Контроль за соблюдением новых правил может быть передан Росалкогольтабакконтролю или региональным властям.