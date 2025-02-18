Власти начали обсуждение повышенного налога по бумагам X5 и «Русагро»

«Долгосрочный инвестор “Русагро”, который не продавал бумаги и пошел с ними в редомициляцию, не только лишился права на учет почти 90% своих расходов при расчете НДФЛ, но еще и потерял льготу по ЛДВ. При этом краткосрочные трейдеры которые приобретут и продадут акции сейчас — смогут учесть все 100% расходов при расчете налога. Получается, что текущее регулирование поощряет только краткосрочные сделки и демонстрирует инвесторам, что долгосрочное владение бумагами может быть чревато значительными потерями из-за смены “правил игры” со стороны государства», — удивляется Пономарев.