Власти начали обсуждение повышенного налога по бумагам X5 и «Русагро»

Департамент налоговой политики Министерства финансов прорабатывает вопросы порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами экономически значимых организаций (ЭЗО). Такой ответ от ведомства получила Ассоциация владельцев облигаций (АВО) на свое обращение, направленное в январе (ответ Минфина есть у «РБК Инвестиций»). Речь идет о проблеме повышенного налога на прибыль с инвестиций в бумаги компаний, которые вернулись в Россию в рамках принудительной редомициляции (X5 и «Русагро»), а также о потере трехлетней льготы долгосрочного владения.
«Поправки в налоговое законодательство, они уже обсуждаются. Главное здесь — не создавать необоснованное повышенное налогообложение. Минфин [участвует в обсуждении], в том числе», — заявил «РБК Инвестициям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предположив, что они могут быть приняты в первом полугодии 2025 года. Источник «РБК Инвестиций» в крупном брокере, знакомый с проблемой, также говорит, что обсуждение уже началось.
Параллельно Банк России выразил готовность принять участие в обсуждении этого вопроса. Письмо за подписью первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина также поступило в Ассоциацию владельцев облигаций (АВО) в качестве ответа на ранее направленное обращение ассоциации (есть у «РБК Инвестиций»).
«РБК Инвестиции» направили запросы в Минфин и в ЦБ. На момент публикации ответов не поступило.
В чем проблема частных инвесторов?
После принудительной редомицилляции для держателей акций (которые ранее были депозитарными расписками) возникают следующие налоговые последствия:
- период времени, в течение которого частные инвесторы держали расписки иностранной компании до их конвертации в акции российского ПАО, не будет зачтен для целей получения ими льготы долгосрочного владения (ЛДВ). Отсчет срока для получения льготы начинается заново — с момента получения акции российской компании;
- инвесторы, покупавшие бумаги компаний до редомициляции, заплатят повышенный НДФЛ с прибыли от их продажи. Это связано с тем, что затраты на покупку бумаг будут учтены не в полном объеме, а только частично (57,6% для X5 и 10,94% для «Русагро»).
Дополнительно Банк России обратил внимание, что частные инвесторы, как и юридические лица, могут применить «пятилетнюю» налоговую льготу к акциям компаний, которые прошли принудительную редомицилляцию в качестве ЭЗО. В частности, приплюсовать наименьший из сроков владения расписками к сроку владения новыми российскими акциями.
«При расчете пятилетнего срока [налогоплательщик] имеет право увеличить непрерывный срок прямого участия в уставном капитале ЭЗО на срок, определяемый в соответствии с пунктом 6.1 статьи 284.2 НК РФ. Таким образом, инвесторы — физические и юридические лица вправе воспользоваться “пятилетней” налоговой льготой в отношении акций ЭЗО», — говорится в письме Банка России.
В Ассоциацию инвесторов АВО также поступили ответы на обращение из комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и комитета по бюджету и налогам Госдумы (оба ответа органов законодательной власти есть у «РБК Инвестиций»).
Руководитель направления нормотворчества и регуляторных инициатив АВО Алексей Пономарев, комментируя полученные ассоциацией ответы отметил, что они дают надежду на решение поднятых вопросов.
«Долгосрочный инвестор “Русагро”, который не продавал бумаги и пошел с ними в редомициляцию, не только лишился права на учет почти 90% своих расходов при расчете НДФЛ, но еще и потерял льготу по ЛДВ. При этом краткосрочные трейдеры которые приобретут и продадут акции сейчас — смогут учесть все 100% расходов при расчете налога. Получается, что текущее регулирование поощряет только краткосрочные сделки и демонстрирует инвесторам, что долгосрочное владение бумагами может быть чревато значительными потерями из-за смены “правил игры” со стороны государства», — удивляется Пономарев.
Инвесторы, покупавшие бумаги «Русагро» до редомициляции, заплатят повышенный НДФЛ с прибыли от их продажи после возобновления торгов, которое состоялось 17 февраля. Это связано с тем, что затраты на покупку бумаг будут учтены не в полном объеме, а только частично — 10,94%.
Пример: сколько налогов инвесторы заплатят с продажи акций «Русагро» в новом году.
Допустим, вы в декабре 2024 года приобрели бумаг на ₽10000, а после конвертации продали в феврале 2025 года уже за ₽15000.
Налоговая база составит ₽13906 (₽5000 (очевидная прибыль) + ₽8906 (89,06%)), так как только 10,94% (для нашего примера ₽1094, а не все ₽10000) будут учтены налоговой в качестве ваших расходов на покупку. В итоге инвестор в этом примере заплатит НДФЛ ₽1807,78 по ставке 13% или ₽2085,9 по ставке 15%.
В январе 2025 года Ассоциация инвесторов АВО направила письмо в Министерство финансов, Банк России, Государственную думу и Совет Федерации о существенно возросшей налоговой нагрузке частных инвесторов, которые ранее покупали депозитарные расписки компаний, работавших на территории России, но зарегистрированных за границей, а затем автоматически получивших акции уже российских компаний, прошедших принудительную редомициляцию в качестве экономически значимых организаций (ЭЗО) в Россию.
Также ранее обращение в Минфин по возникшему повышенному налогу, который сформируется у тех инвесторов, которые покупали на Мосбирже расписки голландской X5 Retail Group N.V., а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», направила Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) и предложила три варианта решения вопроса.