Суд в Москве озвучил текущий долг Google перед российскими телеканалами

В настоящее время по официальным подсчетам конкурсного управляющего сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. При этом она числится в реестре текущих расходов банкрота (российской дочки «Гугл»), поэтому должна гаситься в приоритете перед другими должниками. Представители российских кредиторов и работники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы их можно было погасить после расчетов с работниками.