Суд в Москве озвучил текущий долг Google перед российскими телеканалами

Ранее российские суды обязали Google восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Всего было рассмотрено порядка 20 исков, истцами были «Звезда», Первый канал, ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ и другие. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей, сумма неустойки растет в геометрической прогрессии.
В настоящее время по официальным подсчетам конкурсного управляющего сумма долга составляет 2,8 дуодециллионов рублей (сумма с 39 нулями) и продолжает расти. При этом она числится в реестре текущих расходов банкрота (российской дочки «Гугл»), поэтому должна гаситься в приоритете перед другими должниками. Представители российских кредиторов и работники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы их можно было погасить после расчетов с работниками.
«Сумма по подсчетам управляющего составляет 2,8 дуодециллиона рублей. Всех активов на планете Земля не хватит, даже у нас в галактике Млечного пути нет ресурсов, чтобы рассчитаться с этой суммой», — сказал юрист на заседании.
По его словам, данная сумма не отвечает принципу соразмерности и «порождает процессуальных гомункулов».
В итоге, по его словам, страдают российские граждане — кредиторы и работники, которые зарабатывают деньги в конкурсную массу.
«Платятся миллиарды, а люди не получили свои зарплаты. Мы пытаемся наказать иностранный Google, а страдают российские работники», — указал юрист.
Представитель арбитражного управляющего, в свою очередь, указала, что нигде в законе очередность удовлетворения требований не поставлена в зависимость от его размера.
«Наличие таких размеров обусловлено действиями именно компании Google, которые отказываются исполнять решение суда», — сказала юрист.
В итоге суд согласился с ней.
«Признать требования текущими, в удовлетворении требований о признании реестровыми отказать», — решил судья.
Параллельно, как выяснилось на заседании, сумму долга пытаются взыскать в других юрисдикциях.