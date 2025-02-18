Спрос на литий в России оказался переоцененным

Следующим после добычи лития идет химический передел — производство катодных или анодных материалов либо электролита — все они содержат литий в разных формах, поясняет Станислав Зингиревич, руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности. При этом сегодня в России нет производства материалов, но планы российских компаний по созданию производств, где литий будет требоваться в качестве сырья, реализуются: в 2025 году будет запущен завод ячеек и батарей «Рэнера» мощностью 4 ГВт*ч (50 тыс. батарей) — Калининградская гигафабрика, также планируется строительство второй гигафабрики «Рэнера» в Москве. АО «Энергия» (Елец) производит батареи для электрокаров Urbis. Однако их планируемые объемы потребления оцениваются существенно ниже объемов добычи — не более 15−20% от общей потенциальной добычи лития в России.