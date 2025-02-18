РСПП призвал ввести семейное налогообложение и индексировать пороги НДФЛ

РСПП также предложил Минфину проработать механизм семейного налогообложения, чтобы доход гражданина для выплаты налога с него рассчитывался исходя из его семейного статуса, наличия иждивенцев и др. Например, если в семье оба супруга работают, но у них есть двое несовершеннолетних детей, которые не имеют собственного заработка, доход родителей суммируется и делится на четверых. При такой схеме государство будет исходить из того, что все заработанное гражданином, состоящим в браке, перераспределяется на количество членов семьи, и учитывать это при определении ставки.