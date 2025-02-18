Россияне вывели рекордную для 2025 года сумму из фондов денежного рынка

Российские инвесторы за 14 февраля вывели более ₽10 млрд из фондов денежного рынка на фоне роста котировок акций. Суточный объем оттока из этого инструмента стал рекордным с начала 2025 года и более чем вдвое превысил предыдущий максимум, зафиксированный 28 января — ₽4,49 млрд.
Наиболее активно 14 февраля деньги перекладывали в другие инструменты пайщики четырех крупнейших денежных фондов, подсчитали «РБК Инвестиции» по данным статистики стоимости чистых активов (СЧА) на сайтах УК. Более поздних сводных данных пока нет из-за задержки публикации данных рядом управляющих компаний. Существенное снижение СЧА фондов денежного рынка эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», связывают с ростом рынка на фоне ралли на рынке акций.
Оттоки СЧА по итогам торговой сессии 14 февраля зафиксировали:
- «БКС Денежный рынок» (BCSD) — снижение на 2,09% за день (-₽0,51 млрд);
- «Ликвидность» от УК «ВИМ Инвестиции» (LQDT) — на 1,38% (-₽5,46 млрд);
- «Альфа-Капитал денежный рынок» (AKMM) — на 0,98% (-₽2,025 млрд);
- «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM) — на 0,83% (-₽2,23 млрд).
Отток достаточно ожидаем, ведь инвесторы увидели рост рынка и стали перекладывать средства в акции, считает аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. «На рынке есть ожидания постепенной нормализации геополитической ситуации, поэтому на этих ожиданиях роста рынка и возможного снижения ставки инвесторы начали продавать фонды ликвидности», — добавляет он.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, вызвавший рост котировок на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи 12 февраля, до сообщений о переговорах, закрылся на уровне 3 025,63 пункта, и с тех пор вырос на 9%. По состоянию на 14:57 мск 18 февраля, его значение составляет 3 327,1 пункта.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев также предполагает, что ряд инвесторов вывели денежные средства для открытия лонговых позиций в российских ценных бумагах на растущем рынке. «Импульс случился скорее на эмоциях. Устойчивый отток можно ожидать лишь при начале смягчения денежно-кредитной политики», — отмечает эксперт.
Риторика Банка России, озвученная на заседании в пятницу должна была охладить тренд на отток активов из фондов денежного рынка, однако потенциальное снижение геополитической напряженности после появления в среду, 12 февраля, новостей о диалоге между президентами России и США нарушило эту тенденцию, отмечает руководитель отдела инвестиционной экспертизы «ТКБ Инвестмент Партнерс» Иван Журавлев.
«Что касается устойчивости данной тенденции, все будет зависеть от складывающейся геополитической и инфляционной картины в дальнейшем. Сейчас можно констатировать лишь факт, что часть инвесторов решила использовать начало переговорного процесса как точку перехода в рисковые активы с целью заработать повышенную доходность на смене тренда», — добавляет эксперт.
Фонды денежного рынка изначально созданы как продукт, чтобы инвестировать деньги на краткосрочный период, поэтому отток средств из них связан с решением клиентов разместить средства в другие инструменты, отмечает старший аналитик по паевым фондам «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова. «Оттоки из фондов денежного рынка наблюдаются каждый год после огромных притоков в декабре, текущий же отток можно связать с общим позитивом и ростом фондового рынка, что абсолютно нормально», — добавляет она.
Также эксперт отметила, что для инвестора в фонды денежного рынка изменения в СЧА всего рынка не является решающим фактором для принятия каких-либо решений, поскольку доход инвестора по таким фондам напрямую зависит от уровня доходности в конкретном фонде, в чем и заключается особенность такого вида инвестирования.
Чистый приток средств в фонды денежного рынка, доступные неквалифицированным инвесторам, в декабре 2024 года составил ₽228,7 млрд, следует из статистики InvestFunds. Это наибольшее значение за всю историю существования инструмента.