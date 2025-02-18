Россияне вывели рекордную для 2025 года сумму из фондов денежного рынка

Фонды денежного рынка изначально созданы как продукт, чтобы инвестировать деньги на краткосрочный период, поэтому отток средств из них связан с решением клиентов разместить средства в другие инструменты, отмечает старший аналитик по паевым фондам «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова. «Оттоки из фондов денежного рынка наблюдаются каждый год после огромных притоков в декабре, текущий же отток можно связать с общим позитивом и ростом фондового рынка, что абсолютно нормально», — добавляет она.