Россияне в 2024 году вдвое чаще просили у банков отсрочки по кредитам

Как следует из данных ЦБ, поток заявок от физлиц на реструктуризацию ссуд увеличился во втором полугодии: если с января по июнь в банки поступило 1,7 тыс. таких обращений, то в следующие шесть месяцев — 2,4 тыс. Хотя номинально число заявок выросло, доля их одобрения ощутимо упала — до 29,7% в прошлом году против 41,1% в 2023-м. Всего за отчетный год кредиторы пересмотрели условия по 1,2 млн договоров. Количество фактически завершенных реструктуризаций выросло на 30,8%. Общая сумма задолженности по таким проблемным ссудам составила 603,2 млрд руб., что тоже почти на треть больше значений 2023 года.